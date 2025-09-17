Mekke’den Medine’ye hicret rotası: Manevi yolculuk deneyimi

İngiltere merkezli “Hijrah Hub” organizasyonu, Mekke’den Medine’ye uzanan yaklaşık 380 kilometrelik hicret rotasında uzman rehberlerle yürüyüşler düzenliyor. Katılımcılar, Hazreti Muhammed (sav) ve Hazreti Ebubekir’in hicret sırasında uğradığı noktaları takip ederek tarihsel ve manevi bir deneyim yaşıyor.

SABIR VE DAYANIKLILIK KAZANDIRAN YOLCULUK

Organizatörler, Hicret Yürüyüşü’nü “ruhu besleyen, sabır ve dayanıklılık kazandıran manevi bir yolculuk” olarak tanımlıyor. Siyer uzmanlarının rehberliğinde Kur’an ayetlerinin indiği mekanlar da ziyaret edilerek yürüyüş, Mescid-i Nebevi ziyaretiyle tamamlanıyor.

AA EKİBİ, YOLCULUĞU YERİNDE TAKİP EDECEK

AA ekibi, 30 Ekim-10 Kasım tarihleri arasında düzenlenecek üçüncü yürüyüşe katılarak, çöl arazisinde ziyaret edilen tarihi mekanları ve katılımcıların yaşadığı manevi deneyimleri okuyuculara aktaracak.

AKADEMİK ÇALIŞMALARA DAYANIYOR

Hijrah Hub kurucularından Waseem Mahmood, yürüyüşün uzun yıllar süren akademik araştırmalara dayandığını söyledi. Mahmood, geçen yaz arkadaşlarıyla bir organizasyon kurarak dünyanın dört bir yanından insanları Mekke’den Medine’ye yaklaşık 10 gün süren yolculuğa davet ettiklerini aktardı.

KATILIMCILARIN HAYATLARINDA DÖNÜŞÜM

Mahmood, Hicret Yürüyüşü’nün katılımcıların hayatlarında köklü değişimler yarattığını belirtti. Geçen yıl ve bu yıl yürüyüşe katılan 22 kişinin tamamen yenilenmiş şekilde döndüğünü ve yolculuğun faydalarını uzun süre hissettiklerini söyledi.

ULUSLARARASI KATILIM ARTIYOR

Hicret Yürüyüşü’nde önceki yıllarda Hollanda, İspanya, İngiltere, Mısır ve ABD’den katılımcılar yer almıştı. Bu yıl ise İsveç, Avustralya, Malezya, Türkiye, Hollanda ve Fas’tan katılımcıların gelmesi bekleniyor. Katılımcı sayısı 12’den 24’e çıkarıldı.

MANEVİ BAĞ VE TEFEKKÜR

Mahmood, yürüyüşün asıl amacının Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed’e (sav) ve Hazreti Ebubekir’e olan sevgi ve bağlantıyı güçlendirmek olduğunu vurguladı. Çölde yürüyüş yapmanın katılımcılara tefekkür etme ve manevi bağ kurma fırsatı sunduğunu söyledi.

FARKLI DUYGULARA TANIKLIK

Yürüyüşe katılanlar farklı duygular yaşarken, bazıları coşku içinde, bazıları ise sessiz şükür duygusuyla yürüdü. Mahmood, özellikle ilk kez katılanların yanı sıra ikinci kez katılanların da derin manevi tecrübeler yaşadığını aktardı.

Mahmood, 72 yaşındaki Mısırlı Maymunah’ın sağlık sorunlarına rağmen yolculuğu tamamladığını ve ekibe destek verdiğini anlatarak, yürüyüşün katılımcılar üzerinde kalıcı ve ilham verici etkiler bıraktığını ifade etti.