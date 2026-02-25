Meksika Devlet Başkanı ülkede hiçbir güvenlik riskinin bulunmadığını belirtti

Ulusal Saray'daki günlük basın toplantısında konuşan Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum, hayatın normale dönmesi için güvenlik güçlerinin var gücüyle çalıştığını söyledi.

Sheinbaum, 2026 Dünya Kupası'na ev sahipliği yapacak olan Guadalajara kentinin güvenliğine değinerek, "Tüm güvenceler mevcut, hiçbir risk yok" ifadesini kullandı.

"TÜM FAALİYETLERİN TAMAMEN NORMALE DÖNMESİNİ BEKLİYORUZ"

Ülke genelinde güvenlik anlamında hiçbir riskin bulunmadığını vurgulayan Sheinbaum, "(El Mencho) Bilindiği üzere önemli bir figür olduğu için pazar günü bu durum yaşandı, dün ise olaylar oldukça daha azdı. Bugün tüm faaliyetlerin tamamen normale dönmesini bekliyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

Jalisco Yeni Nesil Karteli elebaşı ve ülkenin en çok aranan uyuşturucu baronu El Mencho'nun öldürülmesinin ardından Guadalajara kentinin çeşitli noktalarında şiddet olayları yaşanmış, halk korkuyla evlerine kapanmıştı.