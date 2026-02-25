Balıkesir'de F-16 savaş uçağının düşme anı

Balıkesir'de bir pilotun şehit olduğu F-16 savaş uçağı kazasının yaşandığı ana ait görüntüler ortaya çıktı.

KAZA ANI KAMERADA: PATLAMA GÖRÜNTÜLENDİ

Otoyolda ilerleyen bir aracın kamerasına yansıyan görüntülerde, uçağın büyük bir gürültünün ardından patlamayla yere çakıldığı görüldü.

Görüntülerde, otoyolda ilerleyen araçtaki vatandaşların gökyüzündeki patlamayı fark ederek büyük şaşkınlık yaşadığı görülüyor.

Patlama anına şahitlik eden vatandaşlardan birinin, "Şimşek mi çarptı? Oha! Bir şey düştü buraya." ifadelerini kullandığı duyuluyor.

Uçağın düşüşüyle birlikte çevrenin aydınlandığı ve büyük bir alev topunun oluştuğu görüntülere yansıyor.

NE OLMUŞTU?

Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu 00:50 sıralarında Balıkesir Ana Jet Üssü’nden kalkan F-16 tipi savaş uçağının görev uçuşu esnasında kaza kırıma uğradığını ve bir askerin şehit olduğunu açıklamıştı.

Uçağın İzmir-İstanbul Otoyolu Balıkesir merkez ilçesi Karesi’ne bağlı Naifli köyü kırsalında düştüğü öğrenildi.

Otoyoldaki sürücüler büyük şok yaşarken, uçak kazası sebebiyle otoyol çift yönlü olarak trafiğe kapatıldı.

Bölgeye çok sayıda itfaiye ve ambulans ekibi sevk edildi.