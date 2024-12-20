Meksika'da cezaevinde isyan çıktı: 2 ölü

Haber Merkezi

Meksika'da Tabasco eyaletine bağlı bağlı Creset kentindeki hapishanede bazı mahkumların başka cezaevine nakledilmesi kararı alındı.

Hapishanede gruplar halinde hayatlarını sürdüren mahkumlar ise, grup üyelerinden ayrılmayı reddetti.

Cezaevi yönetiminin baskıları artınca mahkumlar isyan çıkardı.

2 MAHKUM ÖLDÜ

Çıkan olaylarda 2 mahkum yaşamını yitirdi, bazıları yaralandı.

Devlet Güvenlik Sekreteri Victor Hugo Chavez, basına yaptığı açıklamada, şiddet olaylarının mahkumların nakledilmesi nedeniyle çıktığını, polisin cezaevinde güvenliği sağlamak için operasyon yaptığını belirtti.

ÇOK SAYIDA SUÇ UNSURU ELE GEÇİRİLDİ

Mahkumlar, çeşitli mobilyaları ve çöpleri ateşe verdi.

Operasyonda çok sayıda silah, kesici alet ve patlayıcı madde ele geçirildi.

Öte yandan isyanın duyulması üzerine mahkum yakınları bilgi almak için cezaevi önünde toplandı.