Meksika'da kaybolan 5 müzisyenin ceseti ormanlık alanda bulundu

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Meksika'nın Tamaulipas eyaletinde "Grupo Fugitivo" müzik grubunun 5 üyesi, 25 Mayıs’ta kaybolmalarının ardından ölü bulundu.

Ülkede özellikle "narcocorridos" olarak bilinen ve uyuşturucu kartellerini öven şarkılar seslendiren grupların, suç örgütlerinin hedefi haline geldiği biliniyor.

ŞİDDETLİ ŞEKİLDE DARDEDİLDİKLERİ ANLAŞILDI

Meksika basınında yer alan habere göre, Reynosa kentinde kayıp ihbarı yapılan, cesetleri ormanlık alanda bulunan müzisyenlerin şiddetli şekilde darbedildikleri ve yakıldıkları tespit edildi.

UYUŞTURUCU KARTELLERİNİN TETİKÇİLERİNİN ÖLDÜRDÜĞÜNE İNANILIYOR

Tamaulipas Eyalet Savcısı Irving Barrios, yaptığı açıklamada müzisyenlerin muhtemelen uyuşturucu kartellerinin tetikçileri tarafından öldürüldüğünü belirtti.

9 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Olayla bağlantılı olarak Cartel del Golfo’nun "Los Metros" fraksiyonuna mensup oldukları değerlendirilen 9 kişi gözaltına alındı.

AİLELERİ YARDIM İSTEMİŞTİ

Müzisyenlerin kaybolmasının ardından aileleri, yetkililere başvurarak yardım talep etmişti. Reynosa Belediyesi önünde protesto düzenleyen aileler, yolu trafiğe kapatmıştı.

