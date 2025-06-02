Meksika'da rehabilitasyon merkezinde yangın: 12 ölü

İHA

Meksika’nın Guanajuato eyaletine bağlı San Jose Iturbe kasabasındaki bir rehabilitasyon merkezinde yangın çıktı. Yetkililer, dün sabah gerçekleşen yangında 12 kişinin yaşamını yitirdiğini, en az 3 kişinin de yaralandığını açıkladı. Guanajuato savcılığı, olayın nedenini ortaya çıkarmak için uzman ekiplerin delil topladığını ve tanıklarla görüşmeler yaptığını bildirdi.

"KİLİTLİ TUTULDULAR" İDDİASI

Kasaba yetkilileri, hayatını kaybedenlerin ailelerine destek verdiklerini belirterek, cenaze masraflarının karşılanacağını duyurdu.

Meksika medyası ise yangında ölenlerin rehabilitasyon merkezinde kilitli tutulduklarına dair iddialara yer verdi.