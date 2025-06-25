Meksika'da silahlı saldırıda 10 kişi öldü

Meksika'nın Guanajuato eyaleti Irapuato kasabasında silahlı kişiler parti düzenlenen eve baskın yaptı.
Silahlı saldırıda aralarında çocukların da bulunduğu 10 kişi hayatını kaybetti, 12 kişi yaralandı.
DEVLET BAŞKANI SALDIRIYI KINADI
Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum, Ulusal Saray'daki günlük basın toplantısında saldırıyı kınayarak olayın en kısa sürede aydınlatılacağını belirtti.
Yerel medyada paylaşılan bir videoda dans edip eğlenen kişilerin silah sesleriyle paniğe kapılarak kaçıştığı anlar yer aldı.