Meksika'daki sel felaketinde ölü sayısı 64'e yükseldi

Kuzey Amerika ülkesi yağışlara teslim oldu...

Meksika'da geçtiğimiz hafta etkili olan şiddetli yağışların beraberinde getirdiği sel felaketinde bilanço ağırlaşıyor.

CAN KAYBI 64'E YÜKSELDİ

Meksika hükümetinden yapılan açıklamada, can kaybının 64'e yükseldiği, 65 kişinin ise kayıp durumda olduğu belirtildi.

Ulusal Sivil Savunma Koordinatörü (CNPC) Laura Velazquez, selden en çok Hidalgo ve Veracruz'un etkilendiğini, Veracruz'da 29 ölüm, 18 kayıp, Hidalgo'da 21 ölüm ve 43 kayıp, Puebla'da 13 ölüm ve 4 kayıp, Queretaro'da ise 1 ölüm olduğunu ifade etti.

YAKLAŞIK 100 BİN EV SELDEN ETKİLENDİ

Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum ise "Yağmurun bu kadar şiddetli olması beklenmiyordu." dedi.

Sheinbaum, binlerce askerin 5 eyalette yardım sağlamak için konuşlandırıldığını ve valilerin de desteği koordine etmek için birlikte çalıştığını söyledi.

Yaklaşık 100 bin evin selden etkilendiğini aktaran Sheinbaum, nehirlere yakın bazı evlerin yok olduğunu ifade etti.

Meksika ordusu, Hava Kuvvetleri ve Ulusal Muhafızlar, toprak kaymaları ve yol kapanmaları nedeniyle ulaşımın kesildiği yerlere hava yoluyla, gıda ve temiz su dağıtarak ortak müdahale çalışmaları yürütüyor.