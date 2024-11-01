Meksika'dan dikkat çeken Cadılar Bayramı uyarısı: Bir suçlunun kılığına girmeyin

DHA

Birçok ülke Cadılar Bayramı'na hazırlanıyor...

Çeşitli kostümlerin giyildiği ve maskelerin takıldığı bayram için Meksikalılar da heyecanlı bekleyişini sürdürürken Kamu Güvenliği Bakanı Gerardo Merida Sanchez'den dikkat çeken açıklama geldi.

Açıklamada ilk olarak, Meksika’nın Sinaloa eyaletindeki çete şiddeti olaylarındaki artışa dikkat çekildi.

"KOSTÜM VEYA MASKE TAKMAYIN"

İnsanları Cadılar Bayramı’nda herhangi maske ve kostüm giymemeleri konusunda uyaran bölgenin Kamu Güvenliği Bakanı Gerardo Merida Sanchez, şu uyarılarda bulundu:

"Kostüm veya maske takmayın, sahte silah taşımayın veya bir suçlunun kılığına girmeyin. Gece geç saatlere kadar dışarda durmayın."

SALDIRILAR NEDENİYLE EĞİTİME ARA VERİLDİ

Öte yandan Sinaloa Valisi Ruben Rocha, Meksika'nın Sinaloa eyaletinde uyuşturucu çetelerinin düzenlediği saldırılar nedeniyle eylülde Culiacan, Elota, Cosala ve San Ignacio'daki tüm okullarda eğitime ara verildiğini duyurdu.

Ayrıca, bölgeye ek askeri kuvvetler de sevk edildi.



