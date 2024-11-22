Meksikalı göçmenler Trump gelmeden ABD'ye geçmeye çalışıyor

AA & Ensonhaber

Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) başkanlık seçimleri sona erdi ve Donald Trump zaferini ilan etti.

Göçmen düşmanlığıyla bilinen Trump, önceki başkanlık döneminde özellikle Güney Amerika sınırlarından giren kaçak göçmenler için duvarlar ördürüp önlemler almaya çalışıyordu.

TRUMP GELMEDEN GEÇMEYE ÇALIŞIYORLAR

Trump'ın başkan seçilmesinin ardından kaçak göçmenler ABD'ye kaçmaya çalışıyor. Meksikalı göçmenler, Trump'ın 2025 yılında görevi devralmasından önce harekete geçti.

Meksika basınına göre, ülkenin güneyindeki Chiapas eyaletine bağlı Tapachula'dan yürüyüşe geçen binlerce göçmen, ABD'nin yeni başkanı göreve başlamadan sınırı geçmek istiyor.

ÇOĞUNLUK MEKSİKALI DEĞİL

Göçmenlerin çoğunluğunun Çin, Peru, Ekvador, Venezuela, Kolombiya, Honduras, El Salvador, Guatemala ve Haiti uyruklu olduğu kaydedildi.

İspanyol EFE ajansına açıklama yapan Venezuelalı göçmen Ehison Diaz, ABD Başkan adayı Donald Trump'ın seçimi kazanma olasılığına işaret ederek, "Tapachula'yı terk edenlerin çoğu Trump'ın kazanabileceği korkusuyla yola çıktı. Eğer Trump kazanırsa ABD'ye giriş hayallerimiz tümden sona erebilir." diye konuştu.

Honduraslı göçmen Nelson Mejia da ABD'de yeni başkan göreve başlamadan sınırı geçmek istediklerini vurgulayarak, Meksikalı yetkililerden kendilerine engel olmamasını istedi.

MEKSİKA'YA 7 AYDA 700 BİNDEN FAZLA KAÇAK GİRİŞ

Uluslararası Kurtarma Komitesi'ne (IRC) göre, Meksika'ya ocak ila temmuz aylarında 700 binden fazla göçmen giriş yaptı.

Orta Amerika ülkelerinden yola çıkan çok sayıda göçmen, Guatemala ve Meksika üzerinden ABD'ye ulaşmaya çalışıyor.