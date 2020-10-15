Melania Trump: Oğlumuz da koronavirüse yakalandı

ABD Başkanı Donald Trump'ın eşi Melania Trump, oğulları Barron Trump'ın da yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandığını, ancak iyileştiğini duyurdu.

ABD Başkanı Donald Trump'ın ve eşi Melania'nın, yaklaşık 2 hafta önce koronavirüs testleri pozitif çıkmıştı. Önce evde tedavisine başlanan, durumu ağırlaşınca askeri hastanede birkaç gün geçiren Trump, yeniden sağlığına kavuştuğunu ekranlara çıkarak açıkladı.

MELANİA: "AKLIMIZA İLK GELEN OĞLUMUZDU"

Trump'ın eşi Melania Trump, Beyaz Saray'ın internet sitesi için kaleme aldığı yazıda, ailesinin koronavirüs sürecini anlattı.

Kendisi ve eşi Donald Trump'ın testlerinin pozitif çıktıktan sonra aklına gelen ilk kişinin oğulları Barron olduğunu belirten Trump, oğlunun ilk testinin "negatif" çıktığını aktardı.

"BARRON DA POZİTİFTİ, AMA O GÜÇLÜ BİR GENÇTİ"

Bir sonraki testte Barron'da da virüs tespit edildiğini belirten Melania Trump, "Ne kadar şanslıydık ki Barron güçlü bir gençti ve hiçbir belirti göstermedi. Ben bu süreçten üçümüzün birlikte geçmesinden dolayı mutluydum. Bu sayede birbirimize baktık ve birlikte vakit geçirdik." ifadesini kullandı.

"BEN DE SEMPTOMLARI YAŞADIM"

Barron Trump'ın testinin negatif çıktığını aktaran Melania Trump, kendisinde de kas ağrıları, öksürük ve baş ağrısı belirtisi olduğunu, daha çok vitamine ve sağlıklı yiyeceklere yöneldiğini belirtti.