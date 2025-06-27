Meloni’nin mimikleri gündemde: NATO zirvesinde dikkat çeken anlar

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni’nin NATO Zirvesi sonrası düzenlediği basın toplantısında sergilediği yüz ifadeleri gündem oldu.

MELONİ'NİN MİMİKLERİ NATO ZİRVESİNE DAMGA VURDU

Hollanda'nın Lahey kentinde gerçekleştirilen zirvenin ardından basının karşısına çıkan Meloni, zaman zaman şaşkın, zaman zaman öfkeli ve sorgulayıcı bakışlarıyla dikkatleri üzerine çekti.

Gazetecilerin sorularını yanıtlarken verdiği tepkiler ve yüz mimikleri, kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Meloni’nin jest ve mimikleri, zirvede konuşulanlardan çok daha fazla konuşulur hale geldi.