Merkel, stil masraflarıyla gündemde: Siyasetten çekilmesinden beri 55 bin euro harcandı Politika hayatını 2021'de noktalayan Merkel, saç ve makyaj konusunda hükümetten ödenek alıyor. Merkel'e harcanan toplam miktar, Almanya'da tartışma konusu oldu.

ensonhaber.com

Angela Merkel, 2005 yılında Şansölye seçilerek göreve başlarken, 16 yıl sonra, 2021'de görevinden ayrıldı.

Almanya'nın eski Başbakanı, 26 Eylül 2021’de düzenlenen parlamento seçimlerine katılmayarak aktif siyaset hayatını sonlandırdı.

Merkel her ne kadar görevinden ayrılsa da devlet onun için ödeme yapmaya devam ediyor.

55 bin euro ödeme aldı

Bild gazetesinin "Hükümet, Merkel'in stili için 55 bin euro ödedi" başlıklı haberinde konunun ayrıntılarına yer verildi.

Buna göre, görev süresi sona ermesine rağmen, eski Şansölye'ye stili için federal hükümet tarafından para ödenmeye devam ediliyor.

Merkel'e, görev süresinin bitiminden bu yana saç ve makyaj konusunda profesyonel yardım için 55 bin euro ödendiği bilgisi paylaşıldı.

Merkel'in saçına ve makyajına yapılan harcama

Yalnızca 2023'te 17 bin 200 euro ödeme yapıldığı, bu tutarın 2022'de 37 bin 780 euro olarak kayıtlara geçtiği ifade edilerek, "Bu da ayda yaklaşık 3 bin euro yapar." denildi.

Stilistin gezilerde Merkel'e eşlik etmesi durumunda da bunun maliyetleri olduğu kaydedildi.

Halka açık olmayan programlar için bile, 69 yaşındaki Merkel'in yanında bulunan saç ve makyaj görevlisi olduğuna dikkat çekildi.

Masraflar 1,5 milyon euroya çıktı

Haberin devamında, mevcut Başbakan Olaf Scholz yönetimindeki hükümetin de "iyi görünüm" için "çok para harcadığı" vurgulandı.

2022'de fotoğrafçı, kuaför ve makyöz masraflarının 1,5 milyon euroya yükseldiği, bunun da bir önceki yıla göre neredeyse yüzde 80 fazla olduğu aktarıldı.