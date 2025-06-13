Merz, Macron ve Starmer İsrail'in İran'a saldırılarını görüştü

İsrail'in İran'a saldırı sonrası Avrupa ülkelerinden üst üste açıklamalar gelirken Almanya, Fransa ve İngiltere arasında konuya ilişkin önemli bir gelişme gerçekleşti.
Görüşme, Almanya cephesinden yapılan açıklama ile duyuruldu.
FRANSA, ALMANYA VE İNGİLTERE LİDERLERİ KONUŞTU
Almanya Hükümet Sözcüsü Stefan Kornelius yaptığı yazılı açıklamada, Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve İngiltere Başbakanı Keir Starmer'ın telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini bildirdi.
Kornelius, liderlerin görüşmede İsrail’in İran’a yönelik saldırılarını ele aldıklarını açıkladı.
"YAKIN TEMAS HALİNDE KALACAKLAR"
Alman Sözcü Kornelius, "Liderler, İsrail’in İran’ın nükleer programına yönelik bugünkü saldırılarını ve İran’ın askeri yanıtını ele aldılar ve yakın temas halinde kalmaya karar verdiler." ifadelerini kullandı.
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