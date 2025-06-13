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Merz, Macron ve Starmer İsrail'in İran'a saldırılarını görüştü

Merz, Macron ve Starmer İsrail'in İran'a saldırılarını görüştü Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Birleşik Krallık Başbakanı Keir Starmer İsrail'in İran'a olan saldırılarını telefonda ele aldı.