Libya Genelkurmay Başkanı Haddad, toprağa verildi

Libya Genelkurmay Başkanı Muhammed el-Haddad ve beraberindeki heyeti taşıyan jet, 23 Aralık'ta Haymana yakınlarında düşmüştü.

Uçaktaki 5 kişilik askeri heyet ile mürettebat hayatını kaybetmişti.

Buradaki işlemleri sonrası Libya'ya gönderilen Genelkurmay Başkanı ve beraberindeki heyet için memleketleri Misrata'da, cenaze töreni düzenlendi.

CENAZE TÖRENİ DÜZENLENDİ

Misrata'daki Medine Riyadiye Stadı'nda düzenlenen cenaze törenine; Başbakan Abdulhamid Dibeybe, Ulaştırma Bakanı Muhammed eş-Şuhubi, Türkiye'nin Misrata Başkonsolosluğu yetkilileri, Libya Görev Grubu Komutanı Tümgeneral Mustafa Koşan, Libya ordusundan çok sayıda komutan ile aile yakınları ve çok sayıda Misratalı katıldı.

Statta yapılan duanın ardından Genelkurmay Başkanı Haddad ile danışmanı Diyab ve fotoğrafçısı Mahcub için cenaze namazı kılındı.

TOPRAĞA VERİLDİ

Başbakan Dibeybe; Haddad, Diyab ve Mahcub'un naaşları cenaze araçlarına taşınırken tek tek tabutlara omuz verdi.

Haddad'ın naaşı, Misrata el-Gameri Mezarlığı'na defnedildi.

Ardından Libya Genelkurmay Başkanlığı Şeref Taburu, Haddad'ın mezarı önünde havaya ateş açarak askeri tören düzenledi.

AİLESİ GÖZYAŞLARINA HAKİM OLAMADI

Haddad'ın ailesi, törende ve defin sürecinde gözyaşlarına hakim olamadı.

Mezarlıktaki defin ve askeri törene, Libya Savunma Bakan Vekili Abdusselam Zubi de katıldı.