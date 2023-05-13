Mesut Özil ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fotoğrafı Almanya'yı rahatsız etti Ünlü futbolcu Özil'in Erdoğan'a destek paylaşımı Almanya'da geniş yankı uyandırdı. Alman medyasının yanı sıra Türkiye'deki muhalefetin de rahatsız olması dikkatlerden kaçmadı. Sosyal medyada Özil karşıtı linç kampanyası başlatıldı.

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Mesut Özil, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a desteğiyle biliniyor.

Bu tutumu Almanya'da rahatsızlığa neden olan Özil, Erdoğan ile bir fotoğraf daha paylaştı.

Özil'den Erdoğan'a destek

Özil, Twitter hesabından paylaştığı kareye, "Her zaman yanındayız Sayın Cumhurbaşkanım." notunu düştü.

Özil-Erdoğan fotoğrafı, binlerce yorum ve beğeni aldı. Bu fotoğrafı fark eden Alman basınından Bild ise "Skandal fotoğraftan 5 yıl sonra" ifadesini kullandı.

Alman gazetesi: Tekrarladı

Gazetenin "Özil, Erdoğan'la bir kez daha fotoğraf paylaştı" başlıklı haberinde şu ifadelere imza atıldı:

Bir Erdoğan fotoğrafı, Mesut Özil'in kariyerinin sonunun başlangıcı oldu. Şimdi, 5 yıl sonra, eski dünya şampiyonu bu hareketi tekrarladı.



Güler yüzlü Özil, ciddi görünen Erdoğan ile el sıkışıyor: 'Her zaman yanındayız Sayın Cumhurbaşkanım'

Fotoğrafa yorum yağdı

34 yaşındaki Özil'in, Instagram hesabından Türkiye Cumhurbaşkanı ile bir fotoğraf daha yayınladığı belirtilerek, "Erdoğan'ın destekçileri, fotoğrafı Türkiye bayrakları ve alkış emojileri ile coşkulu bir şekilde kutladı." ifadesi kullanıldı.

Muhalefet de rahatsız oldu

Almanya'da geniş yankı uyandıran fotoğraftan Türkiye'deki muhalefetin de rahatsız olması dikkat çekti.

Twitter'da Mesut Özil karşıtı linç kampanyası başlatıldı. İyi Partili Mehmet Aslan, fotoğrafı alıntılayarak ünlü futbolcuyu hedef aldı: