Meta, yapay zeka veri merkezlerine yüz milyarlarca dolar yatıracak

Meta’nın kurucusu ve CEO’su Mark Zuckerberg, şirketin yapay zeka alanında çığır açacak yeni bir altyapı hamlesine hazırlandığını duyurdu.

Zuckerberg, ABD'de kurulacak çok büyük ölçekli yapay zeka veri merkezleri için yüz milyarlarca dolarlık yatırım yapılacağını açıkladı.

Meta’nın yeni hedefi “süperintelligence” yani süperzeka, insan zekasını aşan bir yapay zekasisteminin geliştirilmesi.

Bu doğrultuda, dünyanın en büyük yapay zeka veri altyapılarından biri kurulacak.

İLK DEV MERKEZ 2026'DA DEVREDE OLACAK

Projeye göre, Meta’nın ilk çok gigawatt kapasiteli veri merkezi olan Prometheus, 2026’da faaliyete geçecek.

Merkez, Ohio eyaletindeki New Albany'de inşa ediliyor.

Bir diğer mega veri merkezi olan Hyperion ise Louisiana’da kurulacak ve 2030 yılına kadar tam kapasiteye ulaşacak.

"YÜZ MİLYARLARCA DOLARLIK YATIRIM YAPACAĞIZ"

Zuckerberg, Threads üzerinden yaptığı açıklamada, bu tesislerin bazılarının Manhattan adası büyüklüğünde alanları kaplayacağını söyleyerek, “Süperzekayı inşa etmek için yüz milyarlarca dolarlık yatırım yapacağız. Merkezlerimizin büyüklüğüne ve etkisine uygun isimler verdik” ifadelerini kullandı.

Gelirler yüksek, tüketim daha yüksek Meta, 2024 yılında 160 milyar doların üzerinde gelir elde etti.

"ZUCKERBERG PARA HARCAMAYA KARARLI"

Şirketin hala en büyük gelir kaynağı çevrim içi reklamlar. Buna rağmen, AI yatırımları için milyarlarca dolarlık bütçe ayrıldı.

BBC’ye konuşan Cambrian AI Research analisti Karl Freund, “Zuckerberg, yapay zekâ yarışında zirveye çıkmak için para harcamaya kararlı görünüyor” dedi.

ÇEVRESEL ETKİLERİ ENDİŞE YARATIYOR

Yatırım haberlerinin ardından Meta hisseleri yüzde 1 artarken, yılbaşından bu yana yüzde 20’yi aşkın değer kazandı.

Öte yandan, bu büyüklükteki veri merkezlerinin çevresel etkileri de gündemde. Araştırmalara göre, yapay zekâ merkezleri 2027’ye kadar dünya genelinde 1.7 trilyon galon su tüketebilir.

Tek bir yapay zeka sorgusunun, örneğin bir ChatGPT yanıtının bile küçük bir su şişesi kadar su tükettiği belirtiliyor.