Mevlüt Çavuşoğlu, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Bayramov ile görüştü Çavuşoğlu, Bayramov ile gerçekleştirdiği görüşmede iki ülke ilişkilerine katkı sunmaya devam edeceğini söyledi.

AA & Ensonhaber

Türkiye ile Azerbaycan arasında telefon görüşmesi gerçekleştirildi.

Görüşme, iki ülke ilişkilerine önemli katkılarda bulunan ve Dışişleri Bakanlığı görevini devretmeye hazırlanan Mevlüt Çavuşoğlu ile Azerbaycanlı mevkidaşı Ceyhun Bayramov arasında yapıldı.

Çavuşoğlu'na teşekkür etti

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Bayramov, görev süresince Türkiye ile Azerbaycan arasındaki kardeşlik ve müttefiklik ilişkilerinin daha da güçlenmesi için yaptığı faaliyetler dolayısıyla Çavuşoğlu'na teşekkür etti, gelecek çalışmalarında başarılar diledi.

"Daima Azerbaycan ve Türkiye'nin çıkarlarını gözettim"

Çavuşoğlu da Bayramov'a teşekkür ederek bakanlığı döneminde daima Azerbaycan ve Türkiye'nin çıkarlarını gözettiğini söyledi.

Çavuşoğlu ayrıca, bundan sonra da iki ülke arasındaki kardeşlik ve müttefiklik ilişkilerinin daha da gelişmesine katkı sunmaya devam edeceğini vurguladı.

MİT Başkanlığı görevinden ayrılan Hakan Fidan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Dışişleri Bakanı olarak atandı.