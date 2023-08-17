Miami-Santiago seferini yapan uçakta panik anları: Pilot tuvalette ölü bulundu Pilot Andaur, seyir halindeki uçağın tuvaletinde yaşamını yitirdi. Uçak acil iniş yaparken, hava yollarından açıklama geldi.

AA

ABD'den Şili'ye giden uçağın pilotu hayatını kaybetti.

Florida'nın Miami kentinden 271 yolcusuyla havalanan uçağın kaptan pilotu, gittiği tuvalette fenalaştı.

Pilot uçuş sırasında hayatını kaybetti

Uçuş sırasında meydana gelen olay nedeniyle uçak, Panama'nın Tocumen Havalimanı'na acil iniş yaptı.

Ayrıntıları paylaşan LATAM Hava Yolları, Ivan Andaur'a iniş sırasında acil müdahalede bulunulduğunu söyledi.

56 yaşındaki Andaur, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Açıklamada, yaşamını yitiren pilota 25 yıllık kariyerindeki katkıları için minnet duyulduğu belirtildi.

Uçağı yardımcı ve ikinci pilot indirdi

Ailesine taziye dileğinde bulunulurken, yolcuların güvenliği için uçuş sırasında tüm önlemlerin alındığı vurgulandı.

"LA505" sefer numaralı Boeing 787-9 uçağı, yardımcı ve ikinci pilotun yönetiminde sorunsuz olarak Tocumen Havalimanı'na iniş yaptı.

Yolcular, bir gün aradan sonra Panama'dan Şili'ye doğru yola çıktı.

Sağlık raporu zorunluluğu

ABD'de pilotların görevlerini sürdürebilmeleri amacıyla 40 yaş altı için yıllık, üstü için ise 6 aylık periyotlarla düzenli sağlık raporu sunma zorunlulukları bulunuyor.