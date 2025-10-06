Michelin yıldızlı menüde! Bu yoğurt "karınca" ile mayalandı: Tarif Anadolu'dan...

Yoğurt ve karınca kelimelerini yan yana hayal etmek bile zorken, bilim insanları geleneksel bir yöntemi denemeye aldı.

Yoğurt, gerçekten kadim bir buluş...

Araştırmalara göre, sütü mayalayarak yoğurda dönüştürme fikri yaklaşık 9 bin yıl önce Anadolu'da ortaya çıktı.

Kopenhag’daki Alchemist adlı iki Michelin yıldızlı restoran ise "karıncı yoğurdu" ile gündem oldu.

Karınca ile yoğurt mu olur diyenler ise, bu araştırmada cevap buldu.

Bir grup antropolog ve gıda bilimci ise yoğurt mayalamada ilginç bir sürece imza attı.

Bilim insanları, sıcak süte birkaç canlı karınca ekleyerek "karınca yoğurdu" yaptı.

BAKTERİLER UYUM SAĞLADI

Münih Ludwig Maximilian Üniversitesi’nden doktora öğrencisi Sevgi Mutlu Sirakova, Türkiye ve Bulgaristan’da yaptığı saha çalışmalarında, halk arasında karınca kullanılarak yoğurt yapıldığına dair sözlü anlatımlar toplamıştı.

Bu bölgede yaşayanlar, baharın başında sütü karıncaların bulunduğu ortamlarda mayalayarak yoğurt yapmayı hatırlıyorlardı.

Bilim insanları bu yöntemi yeniden canlandırmak için sütü ısıtıp bir kavanoza döktüler, içine birkaç canlı kırmızı ağaç karıncası eklediler ve kavanozu karınca kolonisine gömdüler.

Deney, yalnızca sıra dışı bir fermente gıda üretmekle kalmadı, aynı zamanda bu yöntemin popüler bir ekmek türünde de kullanılan bakteriyi ortaya çıkardığını gösterdi.

Araştırmacılar, karınca yoğurdunun içindeki bakterinin Fructilactobacillus sanfranciscensis olduğunu belirledi.

MENÜYE GİRDİ

Ekip, elde ettikleri yoğurdu Danimarka’nın Kopenhag kentindeki iki Michelin yıldızlı Alchemist restoranıyla paylaşarak, bu özel ürünle üç yeni yemek geliştirdi: karınca şeklinde dondurma sandvici, ekşimsi peynirler ve 1700’lerden esinlenen bir “süt kokteyli”.

Kaynak: 1, 2