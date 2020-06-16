Miçotakis, Netanyahu ile İsrail'de görüştü

Miçotakis, Netanyahu ile İsrail'de görüştü

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Yunanistan Başbakanı, İsrailli mevkidaşına, Türkiye'nin Libya'daki faaliyetlerinden rahatsız olduğunu iletti.

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, İsrail'e 2 günlük resmi bir ziyaret gerçekleştirdi.

Türkiye'nin Libya'daki varlığı, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile görüşen Miçotakis'in gündemindeydi.

Miçotakis, Türkiye ile uluslararası tanınırlığa sahip Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) arasında imzalanan Akdeniz'de Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılmasına İlişkin Mutabakat'ın "yasa dışı" olduğunu savundu.

"ANKARA, AGRESİF DAVRANIYOR"

Yunanistan, İsrail ve Güney Kıbrıs Rum Kesimi'nin Doğu Akdeniz'deki enerji projelerinde ortak hareket ettiğini belirten Yunan başbakan, Türkiye'nin bölgedeki meşru varlığını görmezden gelerek, Ankara'nın "agresif davranışlar" sergilediğini iddia etti.

TÜRKİYE'NİN LİBYA'DAKİ VARLIĞINDAN RAHATSIZ OLDU

Ege Denizi'nde Yunan unsurlarının kışkırtıcı hareketlerini de göz ardı eden Miçotakis, "Deniz, hava ve kara sınırlarında Türkiye'nin provokatif davranışlar sergilediğini" öne sürdü.

Türkiye'nin Libya'daki varlığından rahatsız olan Yunanistan Başbakanı Miçotakis, Ankara'nın UMH ile kurduğu ilişkinin bölgede "istikrarsızlaştırıcı etki" yarattığını iddia etti.