Miçotakis'in' NATO zirvesindeki görüntüleri gündem oldu

Hollanda Lahey’de düzenlenen NATO Liderler Zirvesi geride kaldı.

Ancak zirvede kaydedilen görüntülerin yankıları Yunanistan'da sürüyor...

Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis’in zirvedeki pasif görüntüleri ülkesinde alay konusu oldu.

"ZİRVEDEKİ YALNIZLIK"

Zirve sırasında diğer liderlerin sıcak sohbetlere girdiği anlar ekranlara yansırken, Miçotakis’in uzun süre tek başına ayakta beklediği, liderlerle sınırlı ve yüzeysel temas kurduğu anlar sosyal medyada hızla yayıldı.

Görüntüler, “Yunanistan NATO’da yalnız mı kaldı?” sorusunu gündeme getirirken, özellikle muhalefet kanadından gelen yorumlar dikkat çekti.

TRUMP GÖRMEZDEN GELDİ

Görüntülerden birinde Miçotakis'in Donald Trump ile konuştuğu ancak Trump'ın onun olduğu tarafa bile bakmadığı görüldü.

Bir başka videoda ise, ülke liderleri basın toplantısı öncesi selamlaşırken Miçotakis'in ellerini önüne kavuşturduğu ve tek başına etrafa baktığı anlar yer aldı.

"NEFES ALMAK İÇİN BİLE TALİMAT BEKLİYOR"

Yunan ana muhalefeti, Miçotakis’in "etkisiz ve edilgen bir lider profili" çizdiğini savundu.

Bazı yorumcular, “Nefes almak için bile talimat bekliyor” ifadeleriyle eleştirilerini dile getirirken, Başbakan’ın Batılı liderler arasında yer bulamamasını "ülkenin itibar kaybı" olarak değerlendirdi.

"AŞAĞILAYICI, UTANÇ VERİCİ"

Zirvenin ardından Yunan sosyal medyasında "Miçotakis yalnız adam", "NATO’da figüran olduk" ve "Gölge gibi dolaşıyor" gibi etiketler gündem olurken, bazı gazeteler Başbakan’ın liderler arasındaki konumunu “diplomatik zafiyet” olarak niteledi.

Miçotakis'in videoları, "Küçük düşürücü, aşağılayıcı, utanç verici" yorumlarıyla sosyal medyada paylaşıldı.

Yunanistan Hükümeti ise bu eleştirilere karşı sessiz kalmayı tercih etti.

TÜRKİYE'Yİ AB'YE ŞİKAYET ETTİ

Türkiye ile Libya arasında imzalanan yeni petrol iş birliği anlaşması, Yunanistan’da tedirginliğe yol açtı. Libya Ulusal Petrol Kurumu’nun (NOC), Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) ile dört açık deniz sahasında jeolojik ve jeofizik araştırmalar yapılmasına yönelik bir mutabakat zaptı imzaladığı açıklandı. Yunan medyasında geniş yer bulan bu gelişme, Atina’da hem diplomatik hem de siyasi tansiyonu yükseltti.

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, söz konusu mutabakatı Avrupa Birliği (AB) Zirvesi gündemine taşıdı. 2019 yılındaki zirvede olduğu gibi, bu anlaşmanın hukuki geçerliliği bulunmadığının ve AB tarafından tanınmadığının zirve sonuç bildirisine yeniden dahil edilmesini talep etti.

Hatırlanacağı üzere, Aralık 2019’da yapılan AB Zirvesi’nde yayınlanan sonuç bildirgesinde, Libya ile Türkiye arasındaki Mutabakat Muhtırası’nın “üçüncü ülkelerin egemenlik haklarını ihlal ettiği, deniz hukukuna aykırı olduğu ve üçüncü taraflar için bağlayıcı bir hukuki sonuç doğuramayacağı” belirtilmişti.