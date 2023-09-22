Miçotakis'ten BM'de Türkiye mesajı: Geleceğe bakmak istiyorum Ankara-Atina hattında farklılıklar olduğunu belirten Miçotakis, sorunları uluslararası hukuk yoluyla çözebileceklerini söyledi. Yunanistan Başbakanı, Türkiye ile iyi ilerleme kaydettiklerini ve bunun devam etmesi gerektiğini belirtti.

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AA & Ensonhaber

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, New York'ta düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) 78. Genel Kurulu'nda konuştu.

Miçotakis, konuşmasında Türkiye-Yunanistan ilişkilerini değerlendirdi.

Yunan lider, "Bugün geçmişe bakmak yerine geleceğe bakmak istiyorum." ifadesini kullandı.

Türkiye ile ilişkileri gündeme getirdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile New York'taki Türkevi'nde görüştüğünü anımsatan Miçotakis, şöyle devam etti:

Her ne kadar iki ülke arasında uzun yıllardır var olan jeopolitik sorunlar devam etse de her iki ülkenin de şimdiyi ve yarını etkileyen en büyük ortak sorunu, iklim krizi ve göç.

Ege ve Doğu Akdeniz meselesi

Diğer taraftan Miçotakis, Ege ve Doğu Akdeniz'deki deniz yetki alanlarının sınırlandırılması konusundaki temel farklılıkların "son derece önemli" olduğunu dile getirdi.

Yunanistan Başbakanı, bu meseleyi uluslararası hukuka, BM Deniz Hukuku Sözleşmesi'ne uygun olarak ve iyi komşuluk ilişkileri ruhuyla çözebileceklerini belirtti.

"Bu yolda ilerlemek ortak çıkarımızadır"

Son aylarda Türkiye ile iyi ilerleme kaydettiklerini belirten Miçotakis, "Bu yolda ilerlemek ortak çıkarımızadır." diye ekledi.

İklim krizi için mücadele çağrısı

Bu felaketlerin iklim krizinin bir sonucu olduğunu vurgulayan Miçotakis, bunun sadece gelişmemiş ülkeleri değil artık Avrupa'yı da etkileyen bir sorun haline geldiğini söyledi.

Miçotakis, iklim krizine kısa vadede adaptasyonun şart olduğunu belirterek şöyle dedi:

Yarından tezi yok, bugün harekete geçmeliyiz. Bu kriz zaten şu an mevcut. Bugün hayatlarımızı etkiliyor. Ekonomilerimizin üzerinde ciddi bir etkisi var.

Avrupa Birliği'ne (AB) de iklim krizine karşı yeterince yatırım yapmadığı eleştrisinde bulunan Miçotakis, iklim kriziyle mücadele adına adaptasyonu sağlayacak küresel bir forum oluşturulmasını önerdi.

Göç sorununa kapsamlı ve koordineli yaklaşım çağrısı

Konuşmasında, göç sorununa işaret eden Miçotakis, Yunanistan'ın göçmenler için istihdam imkanlarına sahip olduğunu ancak bunun şartlarının insan kaçakçıları tarafından belirlenmemesi gerektiğini söyledi.

Uluslararası toplumun bu konuda daha kapsamlı ve koordineli yaklaşıma ihtiyaç duyduğunu ifade eden Miçotakis, bunun, göç sorunun derindeki nedenleri ve insan kaçakçılığıyla mücadele edecek, yasal göç yolları oluşturacak bir yaklaşım olması gerektiğini vurguladı.

"Ukrayna'yı asla terk etmeyeceğiz"

Rusya'nın, AB ve NATO'nun yorulup Ukrayna'ya desteği bırakacağını sandığını belirten Miçotakis, "Bu asla olmayacak. Ukrayna'yı asla terk etmeyeceğiz." dedi.

Miçotakis, dünyanın karşılaştığı sorunlara karşı atıl kalınıp mucize beklenemeyeceğini vurgulayarak, "Gerçek büyük oyuncuların harekete geçip sonuç getirme zamanı geldi." değerlendirmesinde bulundu.

Yunanistan Başbakanı ayrıca iklim krizi ve göç sorununun, Yunanistan'ın 2025-2026 dönemi BM Güvenlik Konseyi geçici adaylık sürecinde en çok vurgu yapacağı iki konu olacağını söyledi.

Avrupa'nın son yıllarda yaşadığı en büyük yangın felaketi

Bu yaz kuraklık, sel, orman yangınları gibi felaketlerin Güney Avrupa, Kuzey Afrika ve Akdeniz'i etkisi altına aldığına dikkati çeken Miçotakis, Avrupa'nın son yıllarda yaşadığı en büyük yangın felaketinin, Yunanistan'ın doğusundaki Evros bölgesinde meydana geldiğini ve 2 hafta sürdüğünü hatırlattı.

Miçotakis, bu yangında 21 kişinin hayatını kaybettiğini, New York'tan büyük bir alanın kül olduğunu dile getirdi.

Yunanistan'ın, yangının ardından, son yüzyılda yaşadığı en büyük sel felaketiyle karşı karşıya kaldığını belirten Miçotakis, selin boyutlarına ilişkin, "Londra'ya bir yıl boyunca yağanın 2 katı yağmur, 1 günde yağdı." ifadesini kullandı.