Yunan basını, Erdoğan - Miçotakis görüşmesini analiz etti: Olumlu iklim için güçlü istek var Yunanistan merkezli gazeteler, iki ülke arasında atılan normalleşme adımlarının devam ettiğini belirtti. Aralık ayında Selanik'te düzenlenecek Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi toplantısının önemine dikkat çekildi.

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AA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ile New York'taki Türkevi'nde görüştü.

Erdoğan-Miçotakis zirvesi, Yunan basınında geniş yankı uyandırdı.

İkili ilişkilerde olumlu iklimin devam ettirilmesine yönelik ayrıntılara yer verildi.

Ta Nea: Yakınlaşma adım adım ilerleyecek

Ta Nea gazetesi, "Olumlu iklimin korunması için güçlü istek" başlıklı haberinde, iki ülke arasındaki yakınlaşmanın adım adım ilerleyeceğini vurguladı.

Kathimerini: Samimi niyetini ortaya koydu

Kathimerini gazetesi ise Erdoğan-Miçotakis görüşmesini "Ege'de sakin sularda diyaloğun yol haritası" başlığıyla manşetine taşıyarak şöyle dedi:

Miçotakis, Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesinde, son aylarda hakim olan düşük tansiyonlu iklimin korunması için samimi niyetini ortaya koydu.

Tam normalleşme adımı

Görüşmenin olumlu bir atmosferde geçtiğine vurgu yapılan haberde, 7 Aralık'ta Selanik'te iki ülke arasında Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi (YDİK) toplantısının düzenlenecek olmasına ilişkin şu ifadeler yer aldı:

Yunan tarafının değerlendirmesine göre, bu gelişme iki ülke ilişkilerinin tam olarak normalleşmesi yönünde bir adımdır.

CNN: Yol uzun görünüyor

CNN Yunanistan'ın Türk-Yunan ilişkilerindeki iklimi değiştiren 7+1 unsur başlıklı yazıda, "Her iki tarafın da kararlılığına rağmen yol uzun görünüyor." değerlendirmesi yapılarak, gündemdeki zor konuların ilerleyen aylarda ele alınacağına işaret edildi.

İki ülke arasındaki iklimin olumlu yönde değişmesinin nedenleri arasında, Yunanistan, Türkiye ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde (GKRY) yeni ve güçlü halk desteğine sahip hükümetlerin yer alması gösterildi.

Yazıda, iki ülke ilişkilerinde kesin olan tek şeyin Kıbrıs meselesinin bir sorun olmaya devam ettiği yorumu yapıldı.

Yunan muhalefetinden yorumlar

Yunanistan'ın ana muhalefet partisi Radikal Sol İttifakın (SYRIZA) basın ofisinden yapılan açıklamada, Erdoğan-Miçotakis görüşmesinin ve Türkiye ile yeni temaslar içeren yol haritasına ilişkin uzlaşının da olumlu bir gelişme olduğu belirtildi.

Açıklamada, Miçotakis'in görüşmede Kıbrıs sorununa atıfta bulunmaması eleştirilirken, bunun Türkiye'ye "yanlış bir mesaj" gönderebileceği ileri sürüldü.

Yunanistan Parlamentosu'nda 3. parti olan merkez soldaki PASOK'tan yapılan açıklamada da görüşmede Kıbrıs konusuna değinilmemesi eleştirildi.

New York'ta görüştüler

Birleşmiş Milletler (BM) 78. Genel Kurulu'na katılmak üzere New York'ta bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün Türkevi'nde Miçotakis'i kabul etmişti.

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Yunanistan Başbakanı Miçotakis'in, Dışişleri Bakanları Hakan Fidan ve mevkidaşı Yorgo Gerapetritis'in de katılımıyla New York'ta bir araya geldikleri belirtilmişti.

İki liderin, Türkiye ile Yunanistan arasındaki ilişkilerde mevcut olumlu iklimi ve bunu muhafaza etme kararlılıklarını teyit ettiklerinin bildirildiği açıklamada, siyasi diyalog ve pozitif gündemden sorumlu dışişleri bakan yardımcılarının ekim ayı ortasında bir araya geleceği, kasım ayında Güven Artırıcı Önlemler toplantıları yapılacağı ve 7 Aralık'ta da Selanik'te Türkiye-Yunanistan Yüksek Düzeyli İş Birliği Konseyi toplantısının düzenleneceği kaydedilmişti.

Açıklamada, iki liderin ayrıca bölgesel ve uluslararası meseleler hakkında görüş alışverişinde bulunduğu, iklim krizi ve düzensiz göç konularında da iş birliğinin ele alındığı belirtilmişti.

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Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)