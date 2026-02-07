Miçotakis’ten Türkiye ziyareti öncesi Erdoğan mesajı: Tecrübeli liderleriz

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Ankara ile Atina arasında çarşamba günü yapılacak kritik zirve öncesinde Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis’ten “istikrar” mesajı geldi.

Amerikan basınına açıklamalarda bulunan Miçotakis, iki ülke ilişkilerinde ciddi bir gerilim riski görmediğini ifade etti.

"CİDDİ BİR GERİLİM RİSKİ GÖRMÜYORUM"

Yunan Başbakanı şöyle dedi:

"Bence biz tecrübeli liderleriz. Kendimden ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bahsediyorum. Bölgemizde yeterince sorun olduğunun farkındayız. Bu geniş karmaşıklığa yenilerini eklememize gerek yok. Ciddi bir gerilim riski görmüyorum. Açık iletişim kanallarımız var. Ne zaman bir kriz olsa bunu yumuşatacak yollar olduğunu düşünüyorum. Dolayısıyla izleyicilerinize, ikili meselelerimiz açısından yeni bir istikrarsızlık kaynağı göreceklerini sanmadığımı söyleyerek güvence verebilirim. Tabii ki tangoda iki kişi gerekir. Ancak yine de anlaşmazlıklarımızı coğrafyamızı hesaba katarak yönetebiliriz, yan yana yaşamaya mahkumuz."

"GÖÇ KONUSUNDA BİRLİKTE ÇALIŞIYORUZ"

Atina'nın kırmızı çizgisini de yineleyen Miçotakis, "Türk dostlarımıza Doğu Ege adalarına neredeyse vizesiz seyahat etme imkanı veriyoruz, vizeyi kapıda alıyorlar. Bu sistemi devreye soktuğumuzdan beri son birkaç yılda on binlerce Türk ziyaretçi adalarımızı ziyaret etti. Göç konusunda birlikte çalışıyoruz. İnsanların çaresizliğini ticaret malzemesi yapan kaçakçılara darbe indirmek istiyoruz." diye konuştu.

Yunan lider, "sakin sular" döneminin turizm ve göç yönetimi gibi alanlarda sağladığı katkıya dikkat çekti. Atina’nın savunma gücünü artırdıklarını ancak asıl hedefin "öngörülebilir" bir ilişki olduğunu ifade etti.