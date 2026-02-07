Trump'tan İran ile iş yapan ülkelere ek vergi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Beyaz Saray tarafından paylaşılan kararnamede İran hükümetinin eylemlerinin ABD ulusal güvenliği, dış politikası ve ekonomisine yönelik 'alışılmadık ve olağanüstü tehdit' oluşturmaya devam ettiği ifade edildi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın imzaladığı kararnameye göre ABD'nin İran'dan doğrudan veya dolaylı olarak mal veya hizmet alan ülkelerden ithal ettiği ürünlere, örneğin yüzde 25 oranında, ek gümrük vergisi uygulanabilecek.

EK VERGİ UYGULANACAK ÜLKELER BELİRLENECEK

ABD Ticaret Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı ile istişare ederek İran'dan mal veya hizmet alan ülkeleri belirleyecek.

Bu tespitin ardından söz konusu ülkelerin ürünlerine gümrük vergisi uygulanıp uygulanmayacağı ve uygulanacaksa bunun hangi oranda olacağı konusunda Başkan'a tavsiyede bulunulacak.

Başkan, İran veya diğer ülkelerin yanıtlarına ya da ek bilgilere bağlı olarak kararnamede değişiklik yapabilecek.

Dışişleri ve Ticaret bakanlıkları da İran ve ilgili ülkelerle ticari ilişkileri izleyecek ve gerektiğinde ek önlemler önerecek.

Kararname, 7 Şubat 2026 itibarıyla yürürlüğe girecek.

GEÇEN AY AÇIKLAMIŞTI

ABD Başkanı Donald Trump, 12 Ocak'ta sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda İran ile iş yapan ülkelerin ABD ile ticaretlerinde yüzde 25 oranında gümrük vergisi ödeyeceğini açıklamıştı.

O dönemde söz konusu kararın derhal yürürlüğe girdiğini belirten Trump, kararının 'kesin ve nihai' olduğunu vurgulamıştı.