Minneapolis’te Federal Bina önünde protesto düzenlendi

Minneapolis'te, ABD'deki federal bir ajanın neden olduğu ölümleri protesto etmek için Federal Bina önünde düzenlenen yürüyüşe birçok gösterici katıldı. Olay, göçmenlik politikaları ve federal ajanların uygulamalarına karşı bir tepki niteliği taşıyor.

Yayınlama Tarihi: 25.01.2026 13:07
ABD’nin Minesota eyaletindeki Minneapolis kentinde federal bir ajanın vurup öldürdüğü Alex Pretti ve önceki ölümde hayatını kaybeden Renee Good için Federal Bina önünde protesto ve yürüyüş düzenlendi.

Bir grup gösterici, federal göçmenlik politikalarını ve federal ajanların uygulamalarını eleştirmek üzere bir araya geldi.

Dünya Haberleri