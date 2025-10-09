Mısır Cumhurbaşkanı "Gazze'de varılan anlaşmayı" değerlendirdi

Gazze'de acı dolu günler artık geride kalmak üzere...

Gazze'de aylarca süren saldırıların ardından İsrail, dün Hamas ile ateşkes masasına oturdu ve İsrail, Gazze'de ateşkesi kabul etti.

GAZZE'DE ATEŞKES BAŞLADI: MISIR CUMHURBAŞKANI SİSİ'DEN AÇIKLAMA

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, konuya ilişkin bir yazılı açıklama yaptı.

Açılamada Sisi, Şarm eş-Şeyh'te anlaşmaya varılmasıyla, dünyanın "barış iradesinin zaferini somutlaştıran tarihi bir ana" tanıklık ettiğini ifade etti.

Mısır Cumhurbaşkanı, "anlaşmanın sadece savaş sayfasını kapatmakla kalmadığını, aynı zamanda bölge halkları için adalet ve istikrar dolu bir gelecek umudunun kapısını araladığını" kaydetti.

NE OLMUŞTU

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail ile Hamas'ın, Gazze'de ateşkes planının ilk aşamasını onayladığını duyurmuştu.

Hamas da Gazze Şeridi'nde ateşkes anlaşmasına varıldığını doğrulayarak Türkiye, Katar ve Mısır ile ABD Başkanı Trump’ın çabalarını takdirle karşıladığını açıklamıştı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ise Mısır'daki görüşmelerde Gazze'de ateşkes anlaşmasına varılmasının ardından kabineyi toplayıp İsrailli esirlerin geri getirilmesi için ateşkes anlaşmasını onaylayacaklarını bildirmişti.