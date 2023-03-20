Üst düzey Rus heyet, Mısır'da Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile görüştü.
Sisi, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Özel Temsilcisi Mihail Bogdanov ile Sanayi ve Ticaret Bakanı Denis Manturov'u kabul etti.
Mısır'da Rus heyetle zirve
Görüşmede, her iki taraf, iki ülke halkları arasındaki tarihi dostluk ile güven ilişkisinden duyulan memnuniyeti dile getirirken çeşitli alanlardaki ikili ilişkilerin güçlendirilmesinin önemini vurguladı.
Gıda ve tahıl tedariki konuşuldu
Sisi ve Rus heyet arasında gıda ve tahıl tedariki alanında iş birliği konusu masaya yatırıldı.
Görüşme, iki ülke ticari, ekonomik, bilimsel ve teknik iş birliği 14'üncü ortak komisyon toplantısının oturumları çerçevesinde gerçekleşti.
Nükleer santral, Rus Sanayi Bölgesi...
Mısır Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamada şöyle denildi:
Görüşmede, iki ülke arasındaki stratejik ortaklığın genel çerçevesiyle desteklenen Mısır-Rusya ekonomik ilişkileri ele alındı. Bu çerçeve, Mısır-Rusya Ticaret, Ekonomik, Bilimsel ve Teknik İş Birliği Ortak Komitesi dahil olmak üzere çeşitli ikili iş birliği mekanizmaları sağlıyor.
Ayrıca, El Dabaa'daki nükleer enerji santralinin inşası ve Süveyş Kanalı Sanayi Bölgesi'nde Rus Sanayi Bölgesi'nin kurulması başta olmak üzere bir dizi alanda Rus yatırımları ve Mısır'daki ortak girişimlerdeki gelişmeler ele alındı.