Mısır Cumhurbaşkanı Sisi, Rus heyetle tahıl tedarikini konuştu Moskova'dan heyet, Sisi ile gıda tedarikinden nükleer santral inşasına kadar çeşitli konuları ele aldı.

Üst düzey Rus heyet, Mısır'da Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile görüştü.

Sisi, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Özel Temsilcisi Mihail Bogdanov ile Sanayi ve Ticaret Bakanı Denis Manturov'u kabul etti.

Mısır'da Rus heyetle zirve

Görüşmede, her iki taraf, iki ülke halkları arasındaki tarihi dostluk ile güven ilişkisinden duyulan memnuniyeti dile getirirken çeşitli alanlardaki ikili ilişkilerin güçlendirilmesinin önemini vurguladı.

Gıda ve tahıl tedariki konuşuldu

Sisi ve Rus heyet arasında gıda ve tahıl tedariki alanında iş birliği konusu masaya yatırıldı.

Görüşme, iki ülke ticari, ekonomik, bilimsel ve teknik iş birliği 14'üncü ortak komisyon toplantısının oturumları çerçevesinde gerçekleşti.

Nükleer santral, Rus Sanayi Bölgesi...

Mısır Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamada şöyle denildi: