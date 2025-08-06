Mısır, Gazze'de yaşananlara ilişkin "uluslararası müdahale" çağrısı yaptı

Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati, resmi ziyaret kapsamında Yunanistan'ın başkenti Atina'ya geldi.

Abdulati, Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgos Yerapetritis ile görüşmesi sonrasında açıklamalarda bulundu.

"İNSANİ YARDIMLARIN KOŞULSUZ OLARAK GİRMESİ GEREKTİĞİ" İFADE EDİLDİ

Abdulati, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'nin dün yaptığı açıklamaları hatırlatarak, İsrail'in Gazze'de Filistinlilere yönelik yaptığı sistematik soykırımı reddettiklerini belirtti.

Gazze'ye yönelik İsrail ablukası ve saldırıların bölgede yol açtığı insani felakete dikkati çeken Abdulati, "uluslararası toplumun Gazze'ye tüm girişlerin açılmasını sağlaması ve insani yardımların koşulsuz olarak girmesi gerektiğini" ifade etti.

İSRAİL'İN SURİYE VE LÜBNAN'A YÖNELİK SALDIRILARINA DA TEPKİ GÖSTERİLDİ

Abdulati, İsrail'in Suriye ve Lübnan'a yönelik saldırılarına tepki göstererek, "her iki Arap ülkesinin egemenliğine yönelik saldırıları kınadıklarını" kaydetti.

Kızıldeniz'deki güvenlik durumundan en çok etkilenen ülkenin Mısır olduğuna dikkati çeken Abdulati, Süveyş Kanalı'ndaki gelirlerin düşüşü sebebiyle Mısır'ın zararının 8 milyar 500 milyon doları aştığını vurguladı.

MSISIR CUMHURBAŞKANI SİSİ'DEN GAZZE AÇIKLAMASI

Mısır Cumhurbaşkanı Sisi, dün yaptığı açıklamada, Filistinlilerin sistematik bir soykırıma maruz kaldığını söyleyerek, "Gazze savaşı artık siyasi hedeflere ulaşmak ya da rehinelerin serbest bırakılması için değil, açlık, soykırım ve Filistin davasının tasfiyesi için yürütülen bir savaşa dönüşmüştür." ifadelerini kullanmıştı.

İSRAİL GAZZE ŞERİDİ'Nİ HEDEF ALIYOR

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesin ardından 18 Mart sabahı şiddetli saldırılarına yeniden başladı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda en az 61 bin 158 Filistinli hayatını kaybetti, 151 bin 442 kişi de yaralandı.

İsrail'in ateşkesi bozduğu 18 Mart'tan itibaren Gazze'ye düzenlediği saldırılarında ise 9 bin 654 kişi yaşamını yitirdi, 39 bin 401 kişi yaralandı.

GAZZE'DE GIDA KRİZİ

Gazze'de 27 Mayıs'tan bu yana İsrail-ABD güdümlü "Gazze İnsani Yardım Vakfı" tarafından insani yardım adı altında kurulan dağıtım bölgelerinde Filistinlilerin hedef alındığı sistematik saldırılar sonucu ölenlerin sayısı 1655'e, yaralıların sayısı da 11 bin 800'e çıktı.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi’nde işgali genişletecek ve kalıcı hale getirecek saldırı planını uygulamaya başladı. Başbakan Binyamin Netanyahu, Gazze Şeridi’nin tamamını işgal edeceklerini duyurdu.