Mısır: İsrail Başbakanı Netanyahu zirveye katılacak

Orta Doğu'da tarihi günler...

Dünya liderleri, Mısır'ın Şarm El Şeyh kentinde düzenlenecek Gazze zirvesinde buluşacak.

Reuters haber ajansının bildirdiğine göre İsrailli bir yetkili, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun da Mısır'daki Gazze zirvesine katılmayı değerlendirdiğini söyledi.

SİSİ İLE GÖRÜŞTÜ

İsrail'in devlet haber ajansı Kan, ABD Başkanı Donald Trump ve Netanyahu'nun Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es Sisi ile telefon görüşmesi yaptığını aktardı.

ZİRVEYE KATILACAK

Kan da Netanyahu'nun Mısır'daki zirveye katılmasının beklendiğini yazdı.

Daha sonra Mısır'dan yapılan resmi açıklamada, Netanyahu'nun zirveye katılacağı duyuruldu.

ABBAS KATILIM GÖSTERECEK

Ayrıca zirveye Filistin lideri Mahmud Abbas'ın da katılacağı ifade edildi.

GAZZE ZİRVESİ

Gazze'de yürürlüğe giren ateşkes anlaşmasının ardından planlanan barış zirvesi, bugün Mısır'ın Şarm el-Şeyh kentinde düzenlenecek.

ERDOĞAN MISIR'A HAREKET ETTİ

Zirveye; Mısır Cumhurbaşkanı Sisi, ABD Başkanı Trump ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da aralarında bulunduğu çok sayıda devlet başkanı katılacak.

20'DEN FAZLA LİDER KATILACAK

Mısır resmi haber ajansı MENA'ya göre Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile Trump'ın başkanlık edeceği Şarm eş-Şeyh Barış Zirvesi'ne cumhurbaşkanı, kral ve emir düzeyinde şu isimler katılacak:

"Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, ABD Başkanı Donald Trump, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ürdün Kralı 2'nci Abdullah, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, Bahreyn Kralı Hamed bin İsa Al Halife, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Endonezya Cumhurbaşkanı Prabowo Subianto, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi lideri Nikos Christodoulides."

Almanya (Friedrich Merz), Irak (Muhammed Şiya es-Sudani), İngiltere (Keir Starmer), İtalya (Giorgia Meloni), İspanya (Pedro Sanchez), Yunanistan (Kiryakos Miçotakis), Ermenistan (Nikol Paşinyan), Macaristan (Viktor Orban) , Pakistan (Şahbaz Şerif), Kanada (Mark Carney), Norveç (Jonas Gahr Stoere), Birleşik Arap Emirlikleri (Muhammed bin Raşid Âl-i Mektum) ve Kuveyt'in (Muhammed El-Salim El-Sabah) zirveye başbakan düzeyinde katılması bekleniyor.

Zirvede ayrıca Umman Dışişleri Bakanı Bedr el-Busaidi, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmed Ebu Gayt, Avrupa Konseyi Başkanı Antonio Costa, Hindistan Dışişleri Bakanı Subrahmanyam Jaishankar ve Japonya'nın Kahire Büyükelçisi Fumio Iwai de yer alacak.