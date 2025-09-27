Mısır, İsrail'in Suriye egemenliğine yönelik ihlallerini şiddetle reddettiğini açıkladı

İsrail başta Suriye olmak üzere komşu ülkelerin egemenliklerini ihlal etmeyi sürdürürken İsrail tarafından taciz edilen ülkeler arasındaki dayanışma artıyor.

Mısır Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati, Birleşmiş Milletler (BM) 80. Genel Kurulu için bulunduğu New York'ta, Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ile bir araya geldi.

İSRAİL'İN İHLALLERİ ŞİDDETLE REDDEDİLDİ

Görüşme sırasında Abdulati, Mısır'ın, İsrail'in Suriye egemenliğine yönelik tekrarladığı ihlallerini kesin bir dille reddettiğini yineleyerek, mevcut durumun dış müdahaleyi meşrulaştırmak için kullanılması tehlikesine karşı uyardı.

Bakan Abdulati, ülkesinin, bölgesel ve uluslararası temaslarında Suriye'nin birliğine ve tam egemenliğine saygı gösterilmesi gerektiğini vurgulamaya devam ettiğini ve güvenliğini baltalamaya yönelik her türlü girişimi reddettiğini söyledi.

SURİYE'YE OLAN DESTEK YİNELENDİ

Abdulati, Mısır'ın, Suriye'nin birliği ve toprak bütünlüğünün korunması, devletin ulusal kurumlarının desteklenmesi, toprakları üzerinde tam egemenliğin yeniden sağlanması ve kardeş Suriye halkının kaynaklarının korunması gerektiği konusundaki kararlı tutumunu vurguladı.

Suriye halkının tüm unsurlarının katılımıyla gerçekleşecek siyasi sürecin, sürdürülebilir istikrarın sağlanmasında temel bir unsur olduğunu belirten Abdulati, Mısır'ın, Suriye'nin Arap ve bölgesel çevresi içindeki konumuna ve doğal rolüne yeniden kavuşmasını, Arap ulusal güvenliğini güçlendiren temel bir hedef olarak gördüğünü ifade etti.