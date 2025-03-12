Mısır ve Katar, Gazze'deki ateşkes anlaşmasını görüştü

AA

İsrail ile Hamas arasında geçtiğimiz aylarda ateşkes anlaşmasına varıldı..

İsrail'in ateşkes ihlalleri sürerken Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati, dikkat çeken bir görüşme gerçekleştirdi.

Görüşmeye ilişkin detayları Mısır Dışişleri Bakanlığı paylaştı.

ATEŞKES ANLAŞMASINI İSTİKRARA KAVUŞTURMA ÇABALARI ELE ALINDI

Açıklamaya göre, Dışişleri Bakanı Abdulati, Katar ziyareti çerçevesinde Başbakan ve Dışişleri Bakanı Al Sani ile bir araya geldi.

Görüşmede, iki kardeş ülke arasında nitelikli ilişkiler ile ekonomi, ticaret ve yatırım başta olmak üzere çeşitli alanlardaki ilişkileri destekleme ve ileriye taşımanın yolları tartışıldı.

Gazze Şeridi'ndeki ateşkes ve esir takası anlaşmasını istikrara kavuşturmak için sarf edilen çabaların da ele alındığı görüşmede, taraflar bölgeye insani yardımların girişine odaklanılması ile Filistinlilerin acil insani taleplerine karşılık verilmesinin önemi vurgulandı.

"FİLİSTİN" KONULU OLAĞANÜSTÜ ARAP BİRLİĞİ ZİRVESİ'NE DEĞİNİLDİ

Bakanlar, bu konuda 4 Mart'ta Kahire'de düzenlenen "Filistin" konulu olağanüstü Arap Birliği Zirvesi ile 8 Mart'ta Suudi Arabistan’ın Cidde kentindeki İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) merkezinde gerçekleştirilen olağanüstü toplantıda varılan sonuçların uygulanmasında istekli olduklarını ifade etti.

Al Sani ile Abdulati, Gazze'nin yeniden inşasına ilişkin Mısır'ın hazırladığı Arap planının da aktif hale getirilmesi ve gerekli finansmanın toplanması konularını da görüştü.

NE OLMUŞTU

Gazze'de 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkes ve esir takası anlaşmasının 42 günlük birinci aşaması 2 Mart'ta sona ermişti.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, birinci aşaması sona ermesine karşın ikinci aşama müzakerelerinin hala başlamadığı Gazze Şeridi'ndeki ateşkes ve esir takası anlaşmasının 3 Şubat'ta başlaması gereken ikinci aşama müzakerelerini engellediği belirtiliyor.