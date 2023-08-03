Mısır'da Sisi - Miçotakis zirvesi: Doğu Akdeniz'deki durumu konuştular Yunanistan Başbakanı Miçotakis'i ağırlayan Mısır lideri, bölgedeki son durumu ele aldı. Görüşme sonrası konuşan Miçotakis, "Sisi ile harika ilişkilerimiz var. Doğu Akdeniz'deki jeopolitik durumu değerlendirdik" dedi.

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AA & Ensonhaber

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Mısır'a resmi ziyaret gerçekleştirdi.

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, Miçotakis'i Akdeniz kıyısındaki El-Alameyn kentinde ağırladı.

Mısır Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Ahmed Fehmi, görüşmenin ayrıntılarına değindi.

Sisi ve Miçotakis görüştü

İkili iş birliğini geliştirme olanaklarının ele alındığını aktaran Fehmi, Sisi ve Miçotakis'nin iki ülke arasında imzalanan mutabakat zaptı ve anlaşmaların hayata geçirilmesini hızlandırmanın önemini vurguladıklarını ifade etti.

Masaya gelen konular

Fehmi, Mısır ile Yunanistan arasında askeri, ekonomik, kültürel ve enerji alanlarındaki iş birliğini sürdürmenin teyit edildiğini anlattı.

İki liderin Akdeniz bölgesindeki yasa dışı göçle mücadele, Rusya-Ukrayna krizi ve Libya konusu başta olmak üzere bölgesel ve uluslararası meseleleri de görüştüğü belirtildi.

"Sisi ile harika ilişkilere sahibim"

Sisi ile görüşmesinin ardından açıklama yapan Miçotakis, "kısa ama verimli" bir görüşme gerçekleştirdiklerini söyledi.

Sisi ile "harika kişisel ilişkilere" sahip olduğunu dile getiren Miçotakis, Mısır-Yunanistan ortaklığının stratejik derinliğini teyit etmek üzere söz konusu ülkede bulunduğunu belirtti.

"Doğu Akdeniz'deki jeopolitik durumu değerlendirdik"

Kahire yönetimine, yangınları söndürme çabaları kapsamında gönderdiği helikopterler nedeniyle teşekkür eden Yunanistan Başbakanı, şöyle devam etti:

Ortaklığımızla ilgili tüm meseleleri ele aldık. Doğu Akdeniz'deki jeopolitik durumu değerlendirdik.

Yasal göçü teşvik etmek istediklerini, ancak yasa dışı göç konusunda da çok katı olacaklarını anlatan Miçotakis, "Mısır, insan kaynağı ihtiyaçlarımızı karşılamak için yardım sunabilir." diye konuştu.

"Yunan-Mısır ilişkileri bağımsızdır"

Yunanistan Başbakanı Miçotakis, iki ülke ilişkilerinin dış etkilere maruz kalıp kalmadığına ilişkin soruyu ise şöyle yanıtladı: