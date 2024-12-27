Mısır'daki piramitlerin gizemi çözülüyor: Sırlar Odası'nın görüntüleri ortaya çıktı

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Mısır piramitleri, bugün hala bilim insanlarının kafalarının karışmasına neden olan antik dünyanın harikaları olarak görülüyor.

Piramitlerin nasıl yapıldığı hala tartışılırken son yıllarda teknolojideki hızlı ilerlemeler, tarihi yapıları keşfetmek ve bilinmeyen sırlarını ortaya çıkarmak için yepyeni fırsatlar sunuyor.

GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Bugüne kadar, tarihçiler ve arkeologlar, piramidin insan erişiminin mümkün olmadığı alanlarına ulaşamamıştı.

Piramidin bazı bölümleri o kadar küçüktü ki, insanın girmesi imkansızdı.

Ancak teknolojideki ilerlemeler sayesinde, 40 derecelik bir açıyla uzanan ve sadece 20x20 cm boyutlarında olan, 60 metre uzunluğundaki dar bir kuyuya ulaşmak mümkün oldu. Bu alan, daha önce keşfedilememişti.

ROBOTLAR ORTAYA ÇIKARDI

2011 yılında, Leeds Üniversitesi'nden bir grup araştırmacı ve bilim insanı, piramidin gizemli kısmını görüntüleyebilmek için bir robot geliştirmeye başladı.

Djedi Projesi olarak adlandırılan bu projede, İngiltere ve Fransa'dan ekipler birlikte çalıştı.

Beş yıl süren zorlu bir süreç sonrası, robotun tasarımı tamamlandı ve yalnızca 5 kg ağırlığında, çok hafif bir cihaz üretildi.

GİZLİ ODANIN ORTAYA ÇIKMASI

Robot, şaft boyunca yaklaşık 50 metre ilerleyerek daha önce hiç erişilemeyen bir alanı görüntülemeyi başardı.

Profesör Rob Richardson, "Son olduğunu düşündüğümüz yerden birkaç metre önce, bir taş yerleştirilmiş ve erişimi engelliyor." dedi.

Bu taşın yanından geçen robot, karmaşık sembollerle çizilmiş küçük bir oda keşfetti.

DAHA FAZLA SIRRIN ORTAYA ÇIKARILMASI HEDEFLENİYOR

Bu keşif, şaftın sadece havalandırma deliği olarak değil, daha büyük bir amaca hizmet ettiğini ortaya koydu.

Şu an için gerçek amacı bilinmemekle birlikte, teknolojinin ilerlemesiyle daha fazla sırrın gün yüzüne çıkması bekleniyor.