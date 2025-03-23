Mısır'dan Gazze'deki ateşkes anlaşmasının ikinci aşamasına ilişkin açıklama

AA

Mısır Dışişleri Bakanı Bedir Abdulati, Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas ile başkent Kahire'de bir araya geldi.

Düzenlenen basın toplantısında konuşan Mısır Dışişleri Bakanı Bedir Abdulati, Gazze'deki ateşkes anlaşmasının ikinci aşamasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"TEHLİKELİ BİR GERİLİM" OLARAK NİTELENDİRDİ

Abdulati, Gazze'de ateşkes anlaşmasının ikinci aşamasına hızlıca geçilmesi gerektiğini belirtti. Abdulati, İsrailli esirlerin tamamının serbest kalmasının tek yolunun müzakere masasına geri dönmek ve ateşkes anlaşmasına bağlı kalmak olduğunu ifade etti.

İsrail'in Lübnan'ın güneyine yönelik saldırılarını ise "tehlikeli bir gerilim" olarak nitelendiren Abdulati, bunun bölgedeki çatışmanın genişlemesine neden olacağı uyarısında bulundu.

"ÇATIŞMALAR DURMALI VE HAMAS ESİRLERİN TAMAMINI SERBEST BIRAKMALI"

Abdulati ayrıca, Kızıldeniz'de uluslararası seyrüsefer özgürlüğünün sağlanması ve gemilerin hedef alınmasının tamamen durdurulması gerektiğini belirtti.

Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kallas ise Abdulati ile Gazze'deki durumu görüştüklerini ve AB'nin iki devletli çözümden yana olduğunu söyledi.

Kallas, şöyle dedi: