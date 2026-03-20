Çankırı'da yangın çıkan evde 2 kişi öldü

Çankırı merkez İncili Çeşme Mahallesi'nde iki katlı evin üst katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

2 KİŞİ CAN VERDİ

İtfaiye ekiplerince söndürülen yangının ardından evin içerisinde yapılan incelemede Ramazan Bayram ve Sefer Üzün'ün olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Yangında evde bulunan köpek de telef oldu.

Ekiplerce yapılan incelemenin ardından cenazeler morga kaldırıldı.