Mısır'dan İsrail'e saldırılarına son verme çağrısı Mısır, yüzlerce kişinin can verdiği hastaneye yönelik hava saldırısını şiddetle kınadığı İsrail'i toplu cezalandırma politikalarına derhal son vermeye çağırdı.

AA & Ensonhaber

Gazze'de hedef gözetmeksizin orantısız güç kullanmaya devam eden İsrail'in El-Ehli Baptist Hastanesi'ne düzenlediği saldırıda yüzlerce kişi öldü.

Mısır Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Mısır Arap Cumhuriyeti, İsrail'in Gazze'deki El-Ehli Baptist Hastanesini bombalayarak yüzlerce masumun hayatını kaybetmesine neden olan saldırıyı en güçlü ifadelerle kınadı" ifadelerine yer verildi.

Sivil tesislerin kasıtlı olarak bombalanmasının uluslararası ve insani hukukun ciddi bir ihlali olduğu vurgulanan açıklamada İsrail'e Gazze'deki halka yönelik toplu cezalandırma politikalarına derhal son verme çağrısı yapıldı.

Tüm ülkelere harekete geçme çağrısı

Başta büyük ve nüfuz sahibi ülkeler olmak üzere tüm ülkelerden bu ihlalleri durdurmak için harekete geçmesi ve bunları açıkça kınaması istendi.

Açıklamada ayrıca İsrail'e insani yardımları Gazze’ye ulaştırılabilmesi için Refah Sınır Kapısı'nın çevresini vurmaya son vermesi çağrısında bulunuldu.