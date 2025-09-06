Mısır'dan Netanyahu'ya tepki: Tasfiyeye ortak olmayacağız

İsrail-Mısır gerilimi...

Mısır Dışişleri Bakanlığı, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun "Gazze'den ayrılmak, her Filistinlinin temel hakkıdır. Refah Sınır Kapısı'nı onların çıkışı için açabilirim ancak Mısır tarafından derhal kapatılacaktır" açıklamasına tepki gösterdi.

TOPRAKLARDAN ÇIKARILMALARI REDDEDİLDİ

Kahire yönetiminin, Filistin halkının ister zorla ister gönüllü olsun herhangi bir bahaneyle topraklarından çıkarılmasını, siviller ile sivil altyapı hedef alınarak Filistinlilerin göçe zorlanmasını kınadığı ve reddettiği aktarıldı.

Açıklamada, Mısır'ın, Filistin davasının tasfiyesine asla ortak olmayacağı ve yerinden edilmelerin kapısı haline gelmeyeceği belirtildi.

ULUSLARARASI ANLAŞMA VURGUSU

Açıklamada ayrıca meşru Filistin yönetiminin Gazze'ye ve sınır kapılarına geri dönmesini sağlamak için uluslararası destek sağlanması ve bu konudaki uluslararası anlaşmalara uygun olarak sınır kapılarının yeniden açılması istendi.