Mısırlılar, Filistinlilere destek kapsamında El-Ariş kentinde toplandı

AA

İsrail, aralıksız saldırıları ile Gazze Şeridi'ni hedef alıyor..

Mısırlılar, Sina bölgesinin kuzeyinde yer alan El-Ariş Havalimanı yakınlarında toplanarak, Filistinlilerin Gazze'den çıkarılmasına yönelik plana tepki gösterdi.

"GAZZE KIRMIZI ÇİZGİMİZDİR"

Gösterinin, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ve Fransız mevkidaşı Emmanuel Macron'un Ariş'i ziyareti öncesi düzenlenmesi dikkati çekti.

Kahire'de dün yapılan Gazze konulu Mısır-Ürdün-Fransa üçlü zirvesine destek veren göstericiler, "Yerinden edilmeye hayır", "Filistin davasının tasfiyesine hayır", "Hepimiz Filistin davasının yanındayız", "Gazze kırmızı çizgimizdir" ve "Hepimiz seninleyiz Sayın Cumhurbaşkanı (Sisi)" yazılı pankartlar taşıdı, sloganlar attı.

Gazze gündemli üçlü zirve için pazar günü Mısır'a gelen Macron'un, El-Ariş'te Birleşmiş Milletler ve Fransız sivil toplum kuruluşları ile Mısır Kızılayı ekipleriyle bir araya gelmesi, Gazze'ye gönderilen insani yardımların depolandığı lojistik merkezleri, Filistinli yaralıların tedavi gördüğü hastaneleri ziyaret etmesi bekleniyor.

ÜÇLÜ ZİRVE

Ürdün Kralı 2. Abdullah, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Gazze konulu üçlü zirve için dün Mısır'ın başkenti Kahire'de bir araya gelmiş, zirvede, İsrail'in Gazze Şeridi'nde Filistinlilere karşı yürüttüğü saldırıların durdurulması gerektiği vurgulanmıştı.

Liderler ayrıca, Gazze'deki Filistinlilerin korunması, acil insani yardımların ulaştırılmasının yanı sıra zorla yerlerinden edilme ve ilhaka yönelik her türlü girişimin reddedilmesi gerektiğini ifade etmişti.

Ürdün Kralı 2. Abdullah, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un dün akşam saatlerinde ise ABD Başkanı Donald Trump ile Gazze'de ateşkesin sağlanması konusunu görüşerek insani yardımların tam ve ivedilikle Gazze'ye girişinin sağlanması ve esirlerin serbest bırakılması konularını ele aldı.