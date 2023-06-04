MİT'in yeni başkanı, İbrahim Kalın olacak Hakan Fidan'ın yürüttüğü göreve Kalın'ın getirilmesine kesin gözüyle bakılıyor. Twitter'daki profil fotoğrafını değiştiren Kalın'ın, bu doğrultuda sinyal verdiği konuşuluyor.

ensonhaber.com

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 67'inci hükümetin yeni kabinesini açıkladı.

Kabinenin en dikkat çeken isimlerinden biri, Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan değişiklik oldu.

Bu bakanlığın başına, bir süredir MİT Başkanlığı görevini sürdüren Hakan Fidan getirildi.

MİT'te Fidan'dan sonra İbrahim Kalın dönemi

Türkiye'nin kilit ve kritik öneme sahip kurumlarından biri olan MİT'te Fidan sonrasında yeni dönemin başlangıcının kiminle yapılacağı merak ediliyordu.

Gözler, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'a çevrildi. Kalın'ın MİT Başkanı olarak görev üstleneceği kulislerde konuşuluyor.

Dikkat çeken fotoğraf değişikliği

Bu göreve getirilmesine kesin gözüyle bakılan Kalın'ın, Twitter profilinde yaptığı ve hakkında "sır dolu" anlamına geldiği şeklinde yorumlar yapılan fotoğraf değişikliği göze çarptı.

51 yaşındaki Kalın'ın, yeni fotoğrafında siyah tonlar kullanması dikkati çekerken, bunun, MİT Başkanlığı konusunda bir mesaj olduğu belirtiliyor.

Bu arada İbrahim Kalın, kabinenin yeni üyelerini kutladığı paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

Cumhurbaşkanlığı yeni Kabinesi hayırlı olsun. Bakanlarımıza başarılar ve hayırlı hizmetler diliyorum.



Bir önceki kabinede görev alan bakanlarımıza hizmetlerinden dolayı teşekkür ediyorum. Ülkemiz ve milletimiz için durmadan ve yorulmadan çalışmaya devam.

İbrahim Kalın kimdir

1971 doğumlu olan Kalın, İstanbul Üniversitesi Tarih bölümünden mezun oldu. Doktora çalışmalarını George Washington Üniversitesi'nde tamamladı.

İslam düşüncesi ile ilgili konuların yanı sıra İslam-Batı ilişkilerine dair College of the Holy Cross, Georgetown Üniversitesi ve Bilkent Üniversitesi'nde dersler verdi.

Üstlendiği görevler

Dış Politikadan Sorumlu Başbakan Başdanışmanlığı

Başbakanlık Kamu Diplomasisi'nin İlk Koordinatörü

Başbakanlık Müsteşar Yardımcılığı

Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreter Yardımcılığı

Cumhurbaşkanlığı Sözcülüğü

