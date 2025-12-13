MMA efsanesi Conor McGregor Vatikan'da evlendi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Efsanevi karma dövüş sanatları (MMA) sporcusu Conor McGregor'ın özel bir organizasyon için Vatikan'da olduğu öğrenildi.

Uzun süredir birlikte olan Conor McGregor ve Dee Devlin çifti, Vatikan'da evlendi.

KATOLİKLİĞİN KUTSAL KENTİNDE EVLENDİLER

Dindar bir Katolik olan İrlandalı eski MMA dövüşçüsü, Vatikan şehrindeki Chiesa di Santo Stefano degli Abissini Katolik kilisesinde nikah kıydı.

Nikah oldukça az kişinin katıldığı, oldukça gizli tutulan bir organizasyon olarak gerçekleşti.

Böylece 2008'den beri birlikte olan ve 2020 yılında nişanlanan çift aslen Vatikan'ın, Sistine Şapeli'nde evlenmenin hayalini kuruyordu, fakat Vatikan yönetimi orada evliliklere izin vermiyor.

ROLLS-ROYCE İLE KADİM ŞEHRİ GEZDİLER

Çift, nikahın ardından 1930'ların Phantom III model Rolls-Royce'u ile Roma sokaklarında gezerken görüntülendi.