Moğolistan Başbakanı Gombojav istifa etti

İktidardaki Moğolistan Halk Partisi içindeki gerilim ve muhalefetin parlamentodaki boykotunun ardından Moğolistan Başbakanı Zandanshatar Gombojav, istifa ettiğini duyurdu.
Geçen yıl temmuz ayından bu yana Moğolistan'ın başbakanlığını yürüten Zandanshatar Gombojav, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda istifasını açıkladı.
Gombojav, iktidar partisi içindeki kavganın ekonomiye zarar vereceğini ve fiyatları artıracağını belirtti.
İSTİFASI ONAYLANDI
Parlamento ise Gombojav'ın istifasını onayladığını bildirdi.
Parlamentonun onayının ardından Gombojav'ın yerine Moğolistan Halk Partisi Başkanı Nyam-Osoryn Uchral'ın getirilmesi bekleniyor.
Muhalefetteki Demokrat Parti, bu ay başında iktidar partisi içindeki gerilimi gerekçe göstererek Başbakan'a yönelik boykot başlatmıştı.
