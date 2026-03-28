Cübbeli Ahmet Hoca'dan İçişleri Bakanı Çiftçi'ye dua

Ali Yerlikaya yerine İçişleri Bakanlığı'na atanan Mustafa Çiftçi'nin görev süresince uyuşturucuyla ve çetelere karşı mücadelesi sürüyor.

Cübbeli Ahmet Hoca ismiyle tanınan Ahmet Mahmut Ünlü, İçişleri Bakanı Çiftçi'ye yeni görevinde başarılar dileyerek dua etti.

"ALLAH'IM BU BAKANLIĞI DÖNEMİNDE ÇETELERİ, UYUŞTURUCUYU BİTİRMEYİ ONA NASİP EYLESİN"

Lalegül TV'de Haftanın Sohbeti'nde konuşan Ünlü, Bakan Çiftçi'nin uyuşturucu ve çetelerle mücadelesinde başarılı olacağına inandığını belirterek şunları söyledi:

"Mustafa Çiftçi Beyefendi'ye de dua etmek içimizden geliyor. Namaz ehli, Kur'an ehli, zikir ehli bir bakanımız oldu elhamdülillah. Allah onu bütün belalardan, çetelerin şerrinden muhafaza eylesin. Mustafa Çiftçi bakanımızdan çok ümitliyim. Onun o hafızlığı hürmetine, onun o Kur'an-ı bereketine, kıldırdığı teravihler hürmetine, Allah'ım onu muhafaza eyleyip, bu bakanlığı döneminde çeteleri bitirmeyi ona nasip eylesin. Uyuşturucuyu bitirmeyi ona nasip eylesin. Ona dokunmak isteyenleri kahr-u perişan eylesin. Allah ona çok büyük bir kuvvet ihsan eyleyip elindeki devlet ve hükümet gücüyle beraber manevi ordularıyla da beraber onu desteklesin."