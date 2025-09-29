Moldova'da parlamento seçim sonucu protesto edildi: İhlaller var, bunları analiz edeceğiz

Moldova'da halk sandık başına gitti...

Yeni parlamento üyelerini belirlemek üzere sandık başına giden halkın oy kullanma işlemlerini tamamlamasının ardından seçim sonuçları belli oldu.

PROTESTO GÖSTERİSİ DÜZENLENDİ

Moldova'nın başkenti Kişinev'de, seçim sonucuna karşı protesto gösterisi düzenlendi.

Kişinev'deki parlamento binası önünde yapılan gösteriye, "Vatansever" blokunda yer alan Sosyalistler Partisi (PSRM) Başkanı İgor Dodon, "Moldova'nın Geleceği" Partisi Başkanı Vasile Tarlev ve yüzlerce kişi katıldı.

"SEÇİMDE İHLALLER VAR, BUNLARI ANALİZ EDECEĞİZ"

Dodon, burada yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Maya Sandu'nun kurduğu Eylem ve Dayanışma Partisi'nin (PAS) yurt dışındaki vatandaşlardan gelen oylar sayesinde seçim yarışında birinci geldiğini, ancak ülke içinde muhalif güçlerin seçimde galip geldiğini savundu.

Seçimde ihlallerin olduğunu ifade eden Dodon, "Seçimde ihlaller var. Bunları analiz edeceğiz. Merkez Seçim Komisyonu şikayetlerimizi inceleyene kadar seçimin sonucunu tanımayacağız. Şikayetlerimiz reddedilirse mahkemeye başvuracağız." dedi.

"Moldova'nın Geleceği" Partisi Başanı Tarlev de seçimlerin hileli olduğunu ileri sürerek, "Buna dair delilleri topluyoruz ve ileride karar vereceğiz. Delil olursa seçim sonucuna mutlaka itirazlarda bulunacağız." diye konuştu.

"SEÇİMDE 236 İHLAL KAYDEDİLDİ" DEĞERLENDİRMESİ

Diğer yandan Moldova Merkez Seçim Komisyonu Başkanı Anjelika Karaman, başkent Kişinev'de düzenlediği basın toplantısında, seçimin zorlu ancak şeffaf ve ciddi ihlal olmadan geçtiğini belirtti.

Karaman, "Seçimde 236 ihlal kaydedildi." dedi.

Oylama sürecine 280 bini yurt dışında olmak üzere toplam yaklaşık 1 milyon 850 seçmenin katıldığını kaydeden Karaman, yasa dışı finanse edildiği şüphesiyle seçim yarışından çıkarılan Viktoria Furtuna başkanlığındaki "Büyük Moldova" Partisi için verilen oy pusulalarının geçersiz kabul edildiğini söyledi.

Karaman, seçim merkezlerinden gelecek protokollerin Moldova Anayasa Mahkemesine iletileceği ve mahkemenin seçimin geçerli olup olmadığına dair karar alacağı bilgisini paylaştı.

SEÇİM SONUÇLARI

Moldova Merkez Seçim Komisyonunun kesin olmayan verilerine göre, katılım oranının yüzde 52,21 olduğu seçimde oyların yüzde 100'ü sayıldı.

Buna göre, Batı yanlısı Sandu'nun kurduğu Eylem ve Dayanışma Partisi (PAS) oyların yüzde 50,20'sini alarak birinci oldu.

Rusya ile yakınlaşmayı savunan Sosyalistler, Komünistler ve "Moldova'nın Geleceği" partilerinden oluşan "Vatansever" bloku ise yüzde 24,17 oyla seçim yarışında ikinci geldi.

Seçim barajını aşan 3 siyasi partiden oluşan "Alternativa" bloku yüzde 7,96 oy oranı, "Bizim" Parti de yüzde 6,20 oy oranıyla parlamentoya girebildi.

"Yurtta Demokrasi" Partisi, oyların 5,62'sini alarak parlamentoya giren bir diğer parti oldu.

Diğer blok ve partiler ile bağımsız adaylar, seçim barajını geçememesi nedeniyle parlamentoya giremedi.

Parlamentoya giren siyasi blok ve partilerin sahip olacağı sandalye sayısı henüz açıklanmadı.