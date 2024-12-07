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Haber Merkezi

Suriye'de kritik şehirler bir bir muhaliflerin eline geçiyor...

Yıllar önce öğrenciler 'Ey Esad sıra sana geldi' diyerek halk hareketini başlatmıştı.

DERA REJİM KUVVETLERİNDEN ALINDI

Suriye'de ilerleyen muhalif gruplar 2011'deki halk hareketlerinin başladığı Dera'nın il merkezini ele geçirdi.

Rejim karşıtı direnişin doğduğu yerlerden biri olması nedeniyle tarihi bir öneme sahip olan Dera'da yeni bir süreç başlamış oldu.

SEVİNÇ GÖSTERİLERİ DÜZENLENDİ

Suriye'de Beşar Esad rejimine bağlı güçlerle çatışan muhalif grupların ele geçirdiği Dera, sevinç gösterilerine sahne oldu.

HEYKEL YIKILDI

Beşar Esad'ın 24 yıl önce ölen babası Hafız Esad'ın heykeli, muhaliflerin kontrolü altına geçen Dera'da evlerine geri dönen Suriyeliler tarafından yerlerde sürüklendi.

HALK AYAKLANMALARININ FİTİLİNİN ATEŞLENDİĞİ İL: DERA

Suriye'de 2011 yılında halkın özgürleşme talepleriyle başlayan hareketlerin rejim tarafından şiddetle bastırılmak istenmesi üzerine patlak veren iç savaş sürecinde Dera kenti, rejim karşıtı direnişin doğduğu yerlerden biri olması nedeniyle tarihi bir öneme sahip.

Suriye'nin güneyindeki Dera'da bir grup öğrencinin 15 Mart 2011'de okul duvarına, "Ey doktor (Beşşar Esed) şimdi sıra sana geldi" yazmasıyla halk hareketleri başlamıştı.

Dera, 2012-2018 döneminde muhaliflerin hakimiyetindeydi.

İran destekli terörist gruplar ve Rusya'nın askeri müdahalesiyle yeniden güçlenen Esed rejimi, Haziran 2018'de bölgeye kara saldırısı başlattı.

Esed rejimi, Temmuz 2018'de Dera ilinin tümünü ele geçirdiğini ilan etti.

Kentin rejim kontrolüne geçmesi sonrası bölgeden binlerce muhalif ve aileleri, ülkenin kuzeyine göçe zorlanmıştı.

SURİYE'DEKİ GELİŞMELER

Suriye'nin kuzeyindeki Halep ilinin batı kırsalında 27 Kasım'da Esed rejimi güçleriyle rejim karşıtı silahlı gruplar arasında çatışma başlamıştı.

30 Kasım'da Halep'in merkezinin büyük bölümünü rejim güçlerinden alan rejim karşıtı gruplar, aynı gün tüm İdlib genelinde hakimiyet sağlamıştı.

Gruplar, şiddetli çatışmaların ardından 5 Aralık'ta Hama kent merkezini rejim güçlerinden almıştı.

Rejim karşıtı gruplar, başkent Şam'a açılan stratejik önemdeki Humus ilinin bazı yerleşim yerlerini ele geçirerek burada ilerlemeye başlamıştı.

Suriye Milli Ordusu'nun Halep kırsalında 1 Aralık'ta terör örgütü PKK/YPG'ye karşı başlattığı Özgürlük Şafağı Operasyonu'nda ise Tel Rıfat ilçe merkezi, terörden kurtarılmıştı.