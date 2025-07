Muson yağmurları Pakistan'da 202 can aldı Güney Asya'da haziran-eylül aylarında etkili muson yağmurları her yıl büyük çaplı doğal afet ve kazalara yol açıyor. Bu yıl da Pakistan'da haziran sonundan bu yana süren muson yağışlarında can kaybı yaşatıyor.

Pakistan Ulusal Afet Yönetimi Kurumu (NDMA) açıklama yaptı. Pakistan'da haziran ayı sonlarında ülkeyi etkisi altına alan şiddetli muson yağmurları nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 202'ye yükseldi. Geo News'un haberine göre, Hayber Pahtunhva, Pencap, Sind ve Belucistan eyaletlerinde etkisini sürdüren muson yağmurları, can ve mal kaybına neden olmaya devam ediyor. HAZİRAN SONUNDAN BU YANA 202 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ Yapılan açıklamada, şiddetli yağışların yol açtığı afetler sonucunda haziran ayının sonundan bu yana yaşamını yitirenlerin sayısının 202'ye yükseldiği ifade edildi. EN ÇOK CAN KAYBI PENCAP'TA En fazla can kaybının 123 kişinin hayatını kaybettiği Pencap'ta olduğu belirtilen açıklamada, Hayber Pahtunhva'da 40, Sind eyaletinde 21, Belucistan'da 16, başkent İslamabad ile Azad Cammu ve Keşmir bölgelerinde ise birer kişinin öldüğü bildirildi.

560'TAN FAZLA KİŞİ YARALI Yağışlar nedeniyle 560'tan fazla kişinin yaralandığı belirtilen açıklamada, muson yağışlarının etkili olduğu bölgelerde çoğu yol, ev ve kamu binasının kullanılmaz hale geldiği, altyapının ciddi hasar gördüğü vurgulandı. CAN KAYIPLARININ NEDENİ Açıklamada, can kayıplarının, evlerin çökmesi, ani su baskınları, boğulma, elektrik çarpması ve toprak kayması gibi çeşitli nedenlerle olduğu ifade edildi.

Dünya Haberleri İsrail'in Gazze'ye saldırılarında can kaybı 58 bin 765'e yükseldi

ABD'de araç kalabalığın arasına daldı: 20 yaralı

İran’da otobüs devrildi: 15 ölü, 27 yaralı