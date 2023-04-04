NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: Finlandiya, sarsılmaz güvenlik garantisi elde edecek Stoltenberg, "5. madde bugünden itibaren Finlandiya için de uygulanacak" dedi.

AA

Finlandiya, NATO'nun yeni üyesi olarak kayıtlara geçiyor.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Brüksel'deki NATO karargahında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı öncesinde konuşan Stoltenberg, Finlandiya'nın ittifakın kuruluş anlaşmasındaki 5. maddeyle "sarsılmaz güvenlik garantisi" altına gireceğini söyledi.

"5. madde Finlandiya için de uygulanacak"

Finlandiya'nın bugün NATO'ya üye olarak İsveç'ten farklı olarak nasıl bir güvenlik garantisi elde edeceği sorulan Stoltenberg, bugün tam üye olacak Finlandiya'nın bundan böyle ittifakın tüm askeri ve sivil yapılarına dahil olacağını hatırlatırken şöyle dedi:

Ancak en önemlisi Finlandiya üye olarak sarsılmaz bir güvenlik garantisi elde edecek.



Toplu savunmamızdaki 'Hepimiz birimiz, birimiz hepimiz için' anlamındaki 5. madde bugünden itibaren Finlandiya için de uygulanacak.

"İsveç daha iyi durumda"

Finlandiya'nın yanı sıra birlikte üyelik başvurusu yapan İsveç'in de son bir yılda daha güçlü ve daha iyi bir pozisyona geldiğini kaydeden Stoltenberg, İsveç'in henüz üye olmasa bile başvuru öncesine kıyasla daha iyi durumda olduğunu, davetli ülke olarak NATO toplantılarına katıldığını belirtti.

"Türkiye'nin onaylayacağına inanıyorum"

Stoltenberg, İsveç'in NATO yapılarına entegre olmaya başladığını, savunma planlamalarını göz önünde bulundurarak kabiliyet hedefleri geliştirdiğini söyledi.

NATO yetkilisi, İsveç'in de en kısa sürede NATO üyesi olması gerektiğini, Türkiye dahil tüm üyelerin Finlandiya gibi İsveç'in üyeliğini de onaylayacağına inandığını dile getirdi.

Finlandiya'nın katılımından memnun

Bir Norveçli olarak Finlandiya'yı NATO'da üye olarak karşılayan Genel Sekreter olduğu için mutlu ve gururlu olduğunu aktaran Stoltenberg, Finlandiya'nın demokratik bir ülke olarak NATO'ya katılımından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.