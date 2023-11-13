Ukrayna'nın Rus askeri araçlarına drone'lu saldırı anları Rus zırhlı araçlarını hedef alan drone'lu saldırılarla ilgili görüntüler, Ukrayna tarafından paylaşıldı.

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ensonhaber.com

Ukrayna ordusu, Rusya'nın, geçen kış olduğu gibi saldırıları yakın bir gelecekte yeniden yoğunlaştırabileceğini söylüyor.

Ülkenin Devlet Başkanı Vladimir Zelensky, Ukrayna'nın savunmasına odaklanmaları gerektiğini yüksek sesle dile getiriyor.

Zelensky'nin saldırı dalgası uyarısı

Zelensky, kış aylarına az bir süre kala, Rus ordusunun yeni saldırı dalgası hazırlığında olabileceğine dikkati çekti.

Liderler düzeyindeki gerilim, sahaya askerler arasındaki çatışmalar şeklinde yansıyor.

Drone'lu saldırı anları görüntülendi

Ukrayna güçleri ile Rus birlikleri arasında devam eden savaş, havadan farklı açılardan görüntülendi.

Drone kameralarındaki görüntüler, farklı noktalardaki Rus askerlerine ait araçlara yaklaşma anlarını gösteriyor.

Saldırıyı fark edip kurtulmaya çalıştılar

Yaklaşan drone'ları fark eden bazı Rus askerlerinin, araçlarından atlayarak saldırıdan kurtulmaya çalıştıkları görüldü.

Saldırı ve sonrasında yaşanan patlama anlarına ilişkin görüntüler sosyal medyada paylaşıldı.