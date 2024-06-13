NATO, Ukrayna'ya silah desteğini zorunlu hale getirmeyi tartışıyor Genel Sekreter Jens Stoltenberg, Kiev'e yardımın gönüllülük esasına dayalı şekilde yapılmaması gerektiğini söyledi. Stoltenberg, "Yardımları, NATO taahhütlerine dönüştürmeliyiz" dedi.

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ensonhaber.com

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Ukrayna ordusuna desteğin zorunlu hale getirilmesi gerektiğini savundu.

Stoltenberg, Brüksel'deki NATO Savunma Bakanları toplantısı öncesinde açıklamalarda bulundu.

NATO'ya bu konuda daha büyük bir rol vererek bunu başarabileceklerini düşündüğünü belirten Stoltenberg, "Müttefiklerin, açıklamalar yaptığını ancak bunların yerine getirilmediğini gördük." dedi.

"ABD ve diğer müttefiklerin yaptıklarını takdir ediyoruz"

Daha fazla şeffaflık ve hesap verebilirlik konusunda NATO'nun devreye girmesi gerektiğini belirten Stoltenberg, şöyle devam etti:

ABD ve diğer müttefiklerin yaptıklarını takdir ediyoruz. Eşi benzeri görülmemiş bir şey.



ABD'nin, Ukrayna için ek bir anlaşma üzerinde 6 ay harcadığını da gördük. Avrupa müttefiklerinin verdiği bazı sözlerin yerine getirilmediğini de gördük.

'Ukrayna'ya destek zorunlu olmalı' çağrısı

Stoltenberg, askeri desteği gönüllülük esasına dayalı değil, NATO taahhütlerine dönüştürmeleri gerektiğinin altını çizdi.

NATO Genel Sekreteri, yardımların bu şekilde "daha sağlam" ve "daha güvenilir" hale geleceğini anlattı.

Stoltenberg, NATO'nun daha güçlü bir rol üstlenmesinin Ukrayna'nın yararına olduğunu sözlerine ekledi.